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Partido Liberal PL tenta associar imagem de Flávio Bolsonaro à de Neymar em dia de convocação No vídeo publicado pelo partido, o pré-candidato aparece como um jogador da seleção brasileira

Após o anúncio nesta segunda-feira, 18, de que o jogador Neymar foi convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, o Partido Liberal (PL) publicou um vídeo feito com inteligência artificial comparando o atleta com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pela sigla. Em publicação nas redes sociais, o PL diz que "Flávio é Neymar e Neymar é Flávio".

No vídeo publicado pelo partido, Flávio aparece como um jogador da seleção brasileira. Em seguida, a legenda fez diversas publicações comemorando a convocação do jogador, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua tentativa de reeleição em 2022.

Craque na área



Hoje tem convocação da seleção e o nosso jogador principal já foi escalado.



FLÁVIO É NEYMAR. NEYMAR É FLÁVIO pic.twitter.com/ktz1i4iwvF — Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) May 18, 2026

Flávio também publicou em seu perfil pessoal uma foto com Neymar, parabenizando o jogador pela convocação. O pré-candidato passa por uma crise de imagem após o site Intercept Brasil divulgar na última quarta-feira, 13, suas conversas cobrando dinheiro de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master preso e investigado por fraudes financeiras.

Havia dúvidas se Neymar estaria jogando a Copa do Mundo desse ano por seu desempenho nas últimas temporadas. O atleta está fora da seleção brasileira desde 2023.

Em 2026, Neymar disputou pelo Santos 15 jogos, com seis gols marcados e duas assistências. Além disso, colecionou polêmicas como discussões com torcedores na Vila Belmiro, briga com Robinho Jr. e confusão com a arbitragem após ser substituído contra o Coritiba no Brasileirão.

O Estadão questionou o pai de Neymar sobre o que o jogador acha da comparação com Flávio Bolsonaro e aguarda retorno.

Outros políticos do campo da direita também comemoraram a convocação do jogador. Antes do anúncio da escalação oficial pelo técnico Carlo Ancelotti, o presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (PSD-MG) publicou um vídeo com a camiseta da seleção com a legenda: "Ancelotti ignora o Lula e chama o Neymar!".

Viana faz parte do campo da oposição ao governo. A publicação foi uma referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter revelado no último mês que teve uma conversa com Ancelotti sobre a situação de Neymar na seleção. O petista afirmou ter aconselhado o técnico a ser profissional em sua decisão sobre convocar ou não o jogador.

Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti, e o Ancelotti perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?' E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'. É preciso saber se ele quer. Se quiser, tem que ser profissional

Nesta segunda, após o anúncio da escalação, Lula publicou uma foto segurando a taça da Copa do Mundo e desejando "toda a sorte para a Seleção". "Muito além do futebol, a Copa do Mundo é um momento que une famílias, amigos e reforça nossa cultura, nossa história e nosso orgulho", escreveu o petista.

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