Governo Federal Planalto abastece militância do PT com conteúdo contra Bolsonaro após operação da PF Mesmo sem se pronunciar oficialmente, governo forneceu material institucional usado na estratégia petista para associar ex-presidente à tentativa de golpe e corrupção

Enquanto ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitaram manifestações públicas após a operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 18, a militância petista atuou para desgastar o ex-presidente com vídeos e recortes do pronunciamento de Lula, distribuídos a partir de conteúdos fornecidos pelo próprio Palácio do Planalto.

Em nota, a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência afirmou que seus servidores atuam apenas na produção de materiais institucionais e que os vídeos usados na estratégia de comunicação do PT foram os mesmos enviados a diferentes setores do governo.

A ordem nos grupos de WhatsApp do partido foi reforçar a repercussão do pronunciamento de Lula em rede nacional, exibido na véspera, e destacar a operação da PF que resultou em medidas cautelares contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Na manhã de sexta-feira (18), a coordenação digital do PT disponibilizou trechos do discurso de Lula em que o presidente atacou, sem citar nomes, seus adversários. Em um deles, o petista afirmou que "alguns políticos" são "traidores da Pátria".

Cortes com esse conteúdo foram compartilhados três minutos após o pronunciamento ir ao ar, por meio de link enviado nos grupos da rede de influenciadores petistas. Dez versões estavam disponíveis.

Os arquivos traziam como origem o e-mail pessoal de Mariana Gurgel Zoccoli, diretora do Departamento de Produção, Edição e Acervo da Secom. Procurada, ela não respondeu.

Campanha

Outros vídeos disseminados pela militância reproduziam trechos recomendados pela campanha "Pode Espalhar", criada por uma das agências que prestam serviços ao PT. A estratégia tem como base o Instituto Lula, a Fundação Perseu Abramo e sindicatos, segundo mostrou o Estadão. As peças são elaboradas por agências contratadas pelo partido e entidades parceiras.

Um dos vídeos dizia que Bolsonaro foi o "mentor do 8 de Janeiro" e que "roubou joias". “Tentou fugir, esconder provas e calar testemunhas. Mas a PF bateu na porta. Pode espalhar que traidor da Pátria não tem vez porque aqui é Brasil”, dizia a mensagem, acompanhada por imagens que o associavam a um "ladrão" que planejava fuga com ajuda de um estrangeiro. O ex-presidente ainda aguarda julgamento nesses casos.

O secretário nacional de comunicação do PT, Jilmar Tatto, apareceu nas redes comemorando a operação. “Uma notícia maravilhosa”, escreveu. “Não era sem tempo. Confesso que estava agoniado com o receio de ele fugir do País, como o filho dele fugiu para os Estados Unidos.”

Revestida

A manifestação mais dura entre integrantes do governo partiu de Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Ela reagiu depois que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro, criticou a operação e disse que “não haverá paz” sem “eleições livres, justas e competitivas”.

Gleisi rebateu, defendendo o STF e atacando Tarcísio.

“Defendeu a guerra tarifária, as sanções e ataques de Donald Trump contra o Brasil, resultantes da conspiração de Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro e seus cúmplices nos EUA. O coro agressivo dos bolsonaristas contra a decisão do STF, já respaldada por maioria na Primeira Turma, só faz realçar a legitimidade e a soberania da Corte Suprema para processar e julgar quem atentou contra a democracia e a paz política e social do país”, escreveu.

Questionada sobre a participação de servidores públicos na produção de material usado por estrategistas ligados ao partido, a Secom reiterou que seus profissionais atuam apenas na comunicação institucional, “sem sofrer interferências de quaisquer agentes externos nem executar tarefas para outras entidades”.

Sobre os cortes do pronunciamento, a secretaria explicou que os trechos foram editados para distribuição a ministérios e parlamentares, e publicados nos canais oficiais de Lula, incluindo os perfis gov.br.

“O engajamento para distribuição de conteúdo é estratégia comum e legítima no âmbito da comunicação em redes sociais”, afirmou o órgão.

