A- A+

BRASÍLIA Planalto cancela reunião de Lula com líderes da Câmara para evitar disputa de agenda com Lira Encontro do presidente com líderes do Senado está mantido para esta segunda-feira

O Palácio do Planalto cancelou a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes da Câmara marcada para essa segunda-feira, 5, após ser informado que parte dos convidados também foi chamado para acompanhar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL) para um debate com empresários, o Diálogos Esfera, em São Paulo, promovido pela Esfera Brasil. O encontro de Lula com os deputados estava marcado para 17h, no Palácio do Planalto.

Com o adiamento, Planalto quis evitar uma disputa com a agenda de Lira em São Paulo em meio à crise com o presidente da Câmara. Lula e Lira se encontraram nesta segunda-feira para tratar da articulação do governo na Casa. Após a reunião, Lira afirmou que o “combustível está acabando” ao se referir ao apoio de partidos de centro, fora da base lulista, a projetos de interesse do governo.

— Governo precisa fazer junto com seus líderes o processo de arregimentação de uma base que se mostre cristalina. Hoje o governo tem contado com a boa vontade desses partidos que estão votando republicanamente — disse Lira em entrevista à CNN Brasil. — Esse combustível está acabando —afirmou o deputado.

A reunião de Lula com líderes do Senado está mantida para essa segunda-feira. Como adiantou O Globo, o encontro será um gesto de Lula para agradecer ao apoio dos parlamentares na Medida Provisória de reestruturação dos ministérios, aprovada na semana passada. O texto foi aprovado com facilidade no Senado, enquanto na Câmara, houve uma série de resistências e o risco de derrubada da MP em meio a conflitos do Planalto com Lira.

Uma nova agenda de Lula com líderes da Câmara deverá ser reagendada para após o feriado de Corpus Christi pois o presidente viaja para Bahia nesta terça-feira e depois vai a Pernambuco.

Veja também

Justiça Motorista de ex-assessor de Lira é suspeito de receber dinheiro de esquema com kits de robótica