PEC DA SEGURANÇA

Planalto convoca parlamentares aliados para traçar estratégia da PEC da Segurança

Reunião ocorre no Palácio do Planalto às vésperas da votação do projeto, que é uma das principais apostas do governo para a segurança pública

Palácio do PlanaltoPalácio do Planalto - Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil

Ministros do governo Lula e parlamentares da base governista do Congresso participaram na manhã desta terça-feira (3) de uma reunião no Palácio do Planalto para alinhamento de estratégias para a PEC da Segurança Pública.

O encontro ocorre às vésperas da votação do projeto, uma das principais apostas do governo federal para a área, na Câmara dos Deputados. Uma análise do texto sugerido pelo relator, o deputado Mendonça Filho (União Brasil), está prevista para a manhã de quarta-feira na comissão temática voltada para análise da proposta, com posterior deliberação em plenário.

Do primeiro escalão do governo, estão presentes a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, de acordo com relatos de três participantes. O secretário de Análise Governamental da Cas Civil, Bruno Moretti, também acompanha o encontro.

Além de líderes de partidos da esquerda, também participam alguns vice-líderes do governo na Câmara. De acordo com uma liderança que acompanha as conversas, há uma expectativa entre governistas que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), possa atuar junto a políticos do centrão para calibrar o conteúdo do texto.

A discussão ocorre em um momento em que a base tenta articular a aprovação do projeto na Câmara em moldes mais próximos a como foi enviado ao Congresso pelo governo no início do ano passado.

Desde então, o projeto sofreu alterações que não agradaram o governo nas mãos do relator, a exemplo da inclusão de um plebiscito a ser realizado após a aprovação do texto sobre a possibilidade de redução da maioridade penal —que enfrenta grande resistência no PT. Essa possibilidade conta com respaldo de partidos do centrão. O governo tenta, então, buscar uma redução de danos e retirar esse tema da discussão neste momento.

