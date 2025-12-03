Qua, 03 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
VAGA NO SUPREMO

Planalto ganha tempo para emplacar Messias, mas senadores veem risco de contaminação eleitoral

Aliados veem prejuízo se desfecho de indicação se aproximar da eleição de 2026

Reportar Erro
Advogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para substituir Luís Roberto Barroso no STFAdvogado-geral da União, Jorge Messias foi indicado pelo presidente Lula para substituir Luís Roberto Barroso no STF - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O cancelamento da sabatina de Jorge Messias pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), abriu um intervalo político crucial para o governo, mas também expôs com mais nitidez o mal-estar gerado pela escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, em detrimento do nome preferido pela maioria dos senadores: Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A decisão de suspender o calendário, antes visto como rígido e final, permite ao Palácio do Planalto ganhar dias decisivos para tentar consolidar votos. A avaliação interna, porém, é que qualquer adiamento que empurre a sabatina para perto da eleição de 2026 aumenta o risco de contaminação eleitoral e pode comprometer a própria viabilidade da indicação. 

O relator da indicação de Messias, o senador Weverton Rocha (PDT-MA), por exemplo, chegou a falar que seria melhor para o governo resolver o assunto antes de acabar o ano.

A avaliação é que deixar para o ano que vem deixará o cenário mais nebuloso e suscetível às disputas políticas que vão se avolumar com a proximidade do calendário eleitoral.

Leia também

• Lula segura indicação de Messias ao STF por tempo recorde e tenta contornar irritação de Alcolumbre

• Após Alcolumbre adiar análise de Messias, Planalto ganha tempo para reconstruir base e reduzir tensão com a cúpula da Casa

• Alcolumbre adia sabatina de Messias no Senado

Senadores alertam que é preciso calibrar o processo. Isso porque uma negociação arrastada pode se tornar mais difícil. A eleição para o comando do Senado em 2026 — na qual Pacheco desponta como peça central — coloca uma camada adicional de tensão no tabuleiro.

Para parte da Casa, qualquer votação de indicação ao STF durante o ano eleitoral tende a ser atravessada por disputas internas, alianças em mutação e cálculos de sobrevivência política.

A percepção geral é que o Planalto ganhou tempo — mas não necessariamente terreno. E, quanto mais o relógio avançar em direção a 2026, mais caro custará cada voto.

Alcolumbre justificou o cancelamento alegando “interferência no cronograma” por parte do Executivo. Segundo ele, o Senado foi surpreendido pela ausência da mensagem presidencial que formaliza o nome de Messias, documento indispensável para que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) abra o processo. A nota enviada aos senadores elevou o tom.

“A omissão, de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Legislativo”, escreveu o presidente do Senado, acrescentando que o calendário inicial buscava garantir a votação ainda em 2025, evitando arrastar o tema para o próximo ano.

Apesar do alívio momentâneo para o Planalto, cresce no Senado a preocupação de que o governo esteja ganhando tempo sem uma estratégia clara de consolidação de votos. 

A falta de votos para a aprovação de Messias era admitida até por aliados de primeira linha do Planalto, que viram no cancelamento um “freio técnico” com função política: segurar o processo até que Messias consiga reconstruir pontes e desfazer resistências, sobretudo entre os aliados de Pacheco.

Esse movimento ficou ainda mais evidente no momento do anúncio. A leitura do cancelamento ocorreu enquanto Messias visitava o gabinete do senador Omar Aziz (PSD-AM). Aziz relatou que o AGU ouviu o comunicado sem reagir — e descreveu a conversa que havia tido minutos antes:

"Eu disse para ele: 'Não tenho nada contra você, Jorge. Acontece que houve uma frustração dos senadores na não indicação do Rodrigo Pacheco, isso aí houve'. Falei para ele e é verdade, havia uma expectativa de que o Rodrigo fosse indicado, agora quem indica é o presidente (Lula). Ele (Messias) falou que não tem nada, que ele não se articulou politicamente para isso", declarou Aziz ao jornal O Globo.

O senador contou também que Alcolumbre já havia antecipado a decisão, em conversa reservada pela manhã:

"O Davi já tinha conversado comigo pela manhã, nós falamos sobre isso, e a decisão estava tomada".

Para Aziz, o adiamento abre espaço para articulação mais cuidadosa:

"O adiamento dá a ele mais tempo para conversar com todos os senadores. A mensagem ainda não chegou, então agora ele tem tempo para fazer essas conversas".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter