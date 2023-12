Planalto nega versão de Zelensky e diz que presidente ucraniano foi convidado para a posse de Lula

A- A+

O Palácio do Planalto rebateu nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que disse não ter sido convidado para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em Buenos Aires, onde participou da cerimônia de Javier Milei como presidente argentino, o ucraniano afirmou que só não esteve em Brasília em janeiro porque não foi acionado. O governo brasileiro, porém, afirma que Zelensky foi, sim, convidado.

"Houve convite para o presidente da Ucrânia vir à posse, e a Ucrânia enviou a vice-primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, que se reuniu com Lula no dia 31 de dezembro de 2022, que trouxe os cumprimentos de Zelensky e que disse que ele não pode vir então devido a guerra com a Rússia. O encontro foi público", diz a nota do Planalto.

Zelensky deu a declaração para Fantástico, da TV Globo, que o questionou por que ele foi para posse do ultraliberal Javier Milei, na Argentina, mas não compareceu à de Lula.



— Não fui à posse de Lula porque não fui convidado. Aqui, Milei me ligou e convidou. Se me chamarem para ir ao Brasil, eu vou. Já convidei Lula para ir à Ucrânia — respondeu o presidente da Ucrânia.



