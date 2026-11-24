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Verba Extra Planalto negocia R$ 3 milhões na Saúde para deputados em meio a votação de ajuste e nova Esplanada Valor foi confirmado ao jornal O Globo por relatos de nove parlamentares

O Palácio do Planalto negociou com a cúpula do Congresso uma liberação de cotas de R$ 3 milhões em verba extra por parlamentar ainda neste ano durante o debate e a aprovação da proposta de ajuste fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Os acordos para o repasse às bases, que serão direcionados à área da saúde, também são fechados no momento em que os partidos negociam com o Palácio do Planalto a montagem da Esplanada a partir de 2027.

O Executivo recorreu ao tipo de verba chamada de “emendas paralelas” para incentivar aliados. Esse recurso vem sendo negociado desde o início do ano para fortalecer a base.

São valores contabilizados como recursos dos ministérios, mas que ficam a critério dos congressistas dizer como e onde devem ser aplicados.

O valor negociado foi confirmado ao Globo por relatos de nove parlamentares, entre líderes e deputados de siglas do chamado Centrão e da base governista, além de dois técnicos.

Dois senadores afirmam, por sua vez, que também tiveram a sinalização da verba extra, mas que não teriam sido indicados os valores.

Esse acerto também tem como pano de fundo o desejo de o Planalto ver Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) serem reconduzidos à frente da Câmara e do Senado, respectivamente, a partir de fevereiro.

Parlamentares dizem ainda que o repasse pode ser um incentivo a mais num momento em que o Executivo sinaliza o envio ainda neste ano de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com novas medidas de ajuste fiscal para deliberação do Congresso.

Segundo dois líderes que acompanham as conversas de perto, também estão previstos repasses desse tipo para os parlamentares novatos, para aproximá-los dos atuais presidentes das duas Casas, a exemplo de como foi feito em dezembro de 2022, de olho na nova legislatura que tomaria posse no ano seguinte.

A cúpula do Congresso detém fatia dos recursos e maior influência na distribuição deles. Nos bastidores, tanto Motta quanto Alcolumbre têm levado isso à mesa para angariar apoio dos colegas.

A liberação desses R$ 3 milhões aos deputados será feita por meio de portaria do Ministério da Saúde que regulamenta repasses adicionais de recursos federais para que os entes financiem ações de saúde.

Nesse mecanismo, o dinheiro é transferido diretamente entre fundos de saúde — do governo federal para os estaduais e municipais —, sem que fique registrado quem é o padrinho desses recursos, driblando determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) de garantir maior transparência e rastreabilidade.

No modelo, o congressista indica qual prefeitura ou estado que será beneficiado, o ente cadastra a proposta na plataforma InvestSUS e o ministério aprova e libera o recurso se forem seguidos os critérios necessários.

De acordo com o relato desses parlamentares, os líderes de cada sigla passaram a procurar os deputados desde o fim da semana passada, afirmando que haveria essa verba extra e dizendo que cada um deveria indicar, preferencialmente, até esta terça-feira como faria essa distribuição dos valores.

O Globo teve acesso a uma mensagem que circulou entre os parlamentares com as orientações que deveriam ser seguidas. O texto diz que cada deputado terá R$ 3 milhões disponibilizados para as indicações: 80% desse total (R$ 2,4 milhões) para o custeio de ações e serviços públicos de saúde no âmbito da Atenção Primária à Saúde e da Média e Alta Complexidade (MAC), como, por exemplo, ações do programa Agora tem Especialistas; e 20% (R$ 600 mil) para o Piso da Atenção Primária à Saúde (PAP), de financiamento de serviços da atenção básica do SUS.

Na mensagem há o pedido para que os parlamentares não “pulverizem” as indicações, para dar maior celeridade ao trâmite burocrático, e que isso seja encaminhado “com urgência”, indicando a data desta terça.

Um parlamentar diz ainda, sob reserva, que o líder de seu partido sugeriu que ele não desse publicidade ao envio desses recursos, para evitar chamar a atenção. Normalmente, deputados e senadores divulgam o encaminhamento dado às emendas parlamentares em vídeos e publicações nas redes sociais para marcar posição junto a seus aliados em seus redutos eleitorais, buscando capitalizar politicamente em cima dessa verba.

Os ministérios da Saúde e da Secretaria de Relações Institucionais, além da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) foram procurados, mas não responderam. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também foi procurado, mas não retornou.

Nesta segunda, a Câmara concluiu a votação do projeto de ajuste fiscal, prioritário para o Palácio do Planalto, com impacto de até R$ 56 bilhões em 2027. A proposta teve amplo apoio dos partidos do chamado Centrão e até mesmo integrantes da oposição. Foram 353 votos favoráveis e 128 contrários —para aprovar a matéria, eram necessários 257 votos. Dos partidos do Centrão, o União Brasil entregou 44 votos, seguido do PSD (42), Republicanos (36), MDB (33), PP (33) e Podemos (23).

Essa votação ocorre num momento em que essas siglas buscam se reaproximar do governo Lula de olho na montagem da Esplanada petista, após a maior parte delas ter apoiado Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adversário de Lula, na eleição à Presidência. União Brasil, PP e Republicanos, que tinham assento no Ministério, apoiaram Flávio no segundo turno. Já o MDB ficou dividido, com 17 dos 27 diretórios, apoiando o filho do ex-presidente. O PSD ficou neutro.

Uma liderança afirma que a liberação desses recursos também representa um gesto do Palácio do Planalto e indica a disposição de construir uma base governista mais sólida a partir do próximo ano. Nas palavras de um interlocutor de Lula, o presidente tem hoje maiores condições para estruturar uma relação de governabilidade com o Centrão do que no início de seu terceiro mandato. Nos últimos quatro anos, o petista teve uma relação conturbada com o Congresso, com altos e baixos e marcada por uma base de sustentação instável.

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