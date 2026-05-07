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Operação Planalto orienta ministros silêncio sobre operação da PF que mira Ciro Nogueira para evitar ruídos Preocupação é evitar que oposição argumente que ação da PF é revanche após o Senado rejeitar Jorge Messias ao STF

O Palácio Planalto orientou integrantes do governo a não comentarem a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A preocupação da gestão petista é evitar que a oposição argumente que a ação da PF é uma revanche após o Senado rejeitar da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribuna Federal ( STF) na semana passada, no episódio que foi a maior derrota do governo Lula no Congresso.

A orientação tem sido feita de forma informal, segundo auxiliares, e foi repassada como "sugestão" logo no começo da manhã. A ideia é que não haja manifestações públicas em declarações ou nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (7), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do senador, ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. A medida foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça, que justificou a ação listando provas de que o parlamentar seria o "destinatário central" de favores financeiros pagos pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Entre as tais "vantagens econômicas indevidas", citadas pela PF, estão a participação em uma empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais de R$ 300 mil, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e o custeio de viagens internacionais, como hospedagens, restaurantes e voos privados.

De acordo com integrantes do governo, ao silenciar sobre a operação, o Planalto quer preserva a PF e evitar acusação de uso político da instituição para desgastar adversários.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em viagem aos Estados Unidos para encontro com Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira, também não tratará do tema de forma espontânea.

Se for questionado por jornalistas após reunião com Trump sobre o assunto, Lula deve falar de forma breve e sem manifestar opiniões

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