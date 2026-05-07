Qui, 07 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Operação

Planalto orienta ministros silêncio sobre operação da PF que mira Ciro Nogueira para evitar ruídos

Preocupação é evitar que oposição argumente que ação da PF é revanche após o Senado rejeitar Jorge Messias ao STF

Reportar Erro
PF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco MasterPF diz que emenda de Ciro Nogueira para ampliar cobertura do FGC foi redigida pelo Banco Master - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado e Banco Master/Divulgação

O Palácio Planalto orientou integrantes do governo a não comentarem a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A preocupação da gestão petista é evitar que a oposição argumente que a ação da PF é uma revanche após o Senado rejeitar da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribuna Federal ( STF) na semana passada, no episódio que foi a maior derrota do governo Lula no Congresso.

A orientação tem sido feita de forma informal, segundo auxiliares, e foi repassada como "sugestão" logo no começo da manhã. A ideia é que não haja manifestações públicas em declarações ou nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (7), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do senador, ex-ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. A medida foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça, que justificou a ação listando provas de que o parlamentar seria o "destinatário central" de favores financeiros pagos pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Leia também

• Se existe alguma coisa, precisa ser investigada, diz líder do PP no Senado sobre Ciro Nogueira

• Antes de ser alvo, Ciro Nogueira disse que abriria mão do mandato se surgisse denúncia comprovada

• PGR aponta risco de Ciro Nogueira usar "rede de influência" para destruir provas

Entre as tais "vantagens econômicas indevidas", citadas pela PF, estão a participação em uma empresa por um valor abaixo do mercado, a identificação de pagamentos mensais de R$ 300 mil, o uso de um imóvel de Vorcaro como se fosse do próprio senador e o custeio de viagens internacionais, como hospedagens, restaurantes e voos privados.

De acordo com integrantes do governo, ao silenciar sobre a operação, o Planalto quer preserva a PF e evitar acusação de uso político da instituição para desgastar adversários.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em viagem aos Estados Unidos para encontro com Donald Trump na Casa Branca nesta quinta-feira, também não tratará do tema de forma espontânea.

Se for questionado por jornalistas após reunião com Trump sobre o assunto, Lula deve falar de forma breve e sem manifestar opiniões

Reportar Erro

Veja também

Newsletter