BRASÍLIA Planalto reúne ministros para cobrar ofensiva no Congresso e apresentar raio-X sobre votos e emendas Auxiliares receberão um raio-x sobre os votos de cada partido, com nomes de deputados e senadores que eventualmente votaram contra projetos do governo

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva irão se reunir na noite desta quinta-feira com ministros de esquerda do governo para cobrar empenho em pautas prioritárias para o Planalto no segundo semestre.

Os ministros receberão um raio-x sobre os votos de cada partido PT, PSB, Rede e PCdoB, com nomes de deputados que eventualmente votaram contra projetos do governo. A ideia é pedir empenho dos auxiliares para operarem dentro das bancadas na sensibilização de deputados e senadores.

Na semana passada, o mesmo jantar ocorreu com ministros do Centrão, PP e Republicanos, recém incluídos no governo, e de partidos aliados, como MDB, União Brasil e PSD, com intuito de cobrar que auxiliares ajam direto em bancadas que tem apoio mais fluído ao governo.





Os encontros são liderados pelos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Jorge Messias (Advogacia-Geral da União) e o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro. O grupo compõe o núcleo central de governo.

Nesta quinta, o Planalto deve reunir 14 ministros identificados com o campo progressista, entre os quais Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente), Camilo Santana (Educação), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Margareth Menezes (Cultura).

O Planalto vai apresentar uma relação de 26 projetos prioritários até o final do ano e pedir empenho dos ministros nessas pautas. Entre os projetos, estão a conclusão da votação do CARF e da reforma tributária, taxação dos fundos de offshore, acordo do ICMS com apoio dos municípios e o projeto de debêntures de infraestrutura.

Também será apresentado relação de emendas empenhadas com a execução orçamentária de cada pasta.

