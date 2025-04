Planalto vê indicação de líder do União bem encaminhada para as Comunicações

A- A+

Articuladores políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmam que a ida do deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União-MA) para o Ministério das Comunicações está bem encaminhada. Lula deve bater o martelo ao retornar de Honduras nesta quinta-feira. O presidente está em Tegucigalpa para a 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

O acordo era de que a bancada da Câmara do União Brasil indicasse um substituto para Juscelino Filho, que deixou a pasta nessa terça-feira (8) após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Fernandes é o líder do União Brasil na Câmara.

O deputado Elmar Nascimento (União-BA), ex-líder da bancada, deixou o gabinete de Juscelino Filho no Ministério das Comunicações na noite de terça-feira confirmando que Fernandes seria o indicado para substituí-lo.



No Planalto, assim que Juscelino divulgou a carta aberta com pedido de demissão, auxiliares de Lula afirmavam que o nome do líder ainda não havia sido apresentado para o presidente decidir. Horas depois, no final da noite de terça-feira, no entanto, já admitiam que a ida do parlamentar para a pasta estava praticamente chancelada.

Deputado federal em segundo mandato, Fernandes não é próximo de Lula, mas tem relação de estrita confiança com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de quem o presidente tem feito questão de fazer gestos de aproximação. Fernandes integrou a comitiva que viajou com Lula para Japão e Vietnã no final de março e acompanhou o petista no roteiro de sete dias pela Ásia.

Vindo de uma família de políticos maranhenses, foi presidente da Agência Executiva Metropolitana, secretaria responsável por obras da Região Metropolitana de São Luís, durante o governo de Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Fernandes atualmente é considerado próximo também da família Sarney.

