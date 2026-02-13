A- A+

BRASIL Planalto veta desfile de ministros em homenagem a Lula e proíbe usar verba pública em ida à Sapucaí Governo elaborou uma série de orientações sobre conduta repassadas a auxiliares que irão assistir o desfile

O Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no desfile da Acadêmicos de Niterói, no domingo, na Marquês de Sapucaí. A agremiação vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



A primeira-dama Janja da Silva decidiu desfilar e estará no último carro alegórico. Lula vai acompanhar o desfile no camarote da Prefeitura do Rio, acompanhado do prefeito Eduardo Paes e aliados. O governo trabalha para evitar que a apresentação seja interpretada como propaganda eleitoral antecipada, o que está em análise no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Advocacia-Geral da União (AGU) elaborou uma série de orientações sobre conduta repassadas a integrantes do governo, como pagar com recursos próprios a viagem ao Rio de Janeiro para assistir os desfiles, não solicitar voos da Força Aérea Brasileira (FAB) e também não transmitir o desfile em redes institucionais do governo.

Na quinta-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou, por unanimidade, dois pedidos apresentados pelos partidos Novo e Missão que tentavam barrar o desfile da Acadêmicos de Niterói. Os ministros apontaram que a proibição seria uma censura, mas ressaltam que foram apresentados indícios de riscos de ilícitos eleitorais. A liminar foi negada, mas o caso segue sob análise da Corte, e o Ministério Público Eleitoral foi citado para que se manifeste.





A agremiação, que pela primeira vez desfilará no Grupo Especial, apresentará um enredo que conta a história de Lula intitulado "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". As legendas acusam Lula, o PT e a escola de samba de propaganda eleitoral antecipada. O desfile de Janja preocupa parte do governo sobre possíveis efeitos políticos negativos, mas aliados da primeira-dama defendem a decisão de Janja.

— Não há impedimento de nenhuma natureza para que a primeira dama possa desfilar, cabe a ela a escolha de ir ou não ao sambódromo. Não foram assegurados a ela direitos que possam ser equipamentos a ministros de Estado ou a outras figuras do governo federal. Estão tentando criminalizar o desfile, o que é um equivoco e chamará ainda mais atenção à apresentação — afirma o coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, que acompanhará Janja no desfile.

Lula embarca nesta sexta-feira para um tour de Carnaval que começará pelo Recife, onde irá ao Galo da Madrugada, passará por Salvador, onde verá apresentação de trios elétricos, no sábado, e terminará domingo na Marquês de Sapucaí, no Rio.

Como mostrou O Globo, há um clima de preocupação generalizada no governo com a possível a repercussão negativa da presença de Lula nessas capitais durante o carnaval. Há o receio de que Lula fique exposto às críticas e, sobretudo, vaias — algo que poderia ser explorado por adversários nas redes sociais num momento considerado por eles como sem grandes crises envolvendo o governo. Outro grupo de integrantes do governo, no entanto, defendem que a ida do presidente às festividades o aproxima do povo, pontuando que é importante Lula estar mais na rua.

