Planilhas, atas e portal da transparência: entenda o projeto que alterou regras de emendas

A- A+

Após impasses com o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional aprovou, nesta quinta-feira, a proposta de alteração das regras sobre emendas parlamentares com critérios de maior transparência e rastreabilidade.

A matéria, porém, deixa brechas para que as emendas não tenham a indicação individual dos parlamentares, descumprindo uma recomendação do ministro Flávio Dino.

Em decisão do dia 2 de dezembro do ano passado, Dino disse em decisão que as emendas de comissão "devem ser deliberadas nas respectivas bancadas e comissões, sempre com registro detalhado em Ata, na qual deve conter, inclusive, a identificação nominal do(s) parlamentar(es) “solicitante(s)” ou autor(es) da(s) proposta(s)".

Veja os principais pontos da lei:

Prevê a divulgação de emendas indicadas e pagas em portal da transparência da Comissão Mista de Orçamento (CMO);

Planilhas em comum entre Câmara e Senado, de padrão único, com códigos das emendas e valores distribuídos;

Atas de reuniões de comissões padronizadas e aprovadas em sessões;

Indicação do líder de bancada responsável pela emenda encaminhada, no caso das emendas de comissão;

Prevê a possibilidade que as emendas tenham assinatura individual do parlamentar responsável pela indicação, mas sem obrigatoriedade;

Emendas de bancada poderão ser divididas, não podendo cada parte independente ser inferior a 10% do valor total.

Veja também