Plano de Flávio Bolsonaro em MG tem resistência de Nikolas e atrapalha projeto de sucessão de Zema

A movimentação do senador Flávio Bolsonaro (PL) para a construção de palanques competitivos tem provocado incerteza na direita em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a intenção de lançar na disputa para o Executivo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), atrapalhando os planos do vice-governador Mateus Simões (PSD) de se eleger como sucessor do governador Romeu Zema (Novo). O deputado, no entanto, vem se mostrando resistente.

Como parte da ofensiva para que o PL lance candidatos e tenha o 22 nas urnas em todos os estados, Flávio tem incentivado que Nikolas concorra ao governo, apesar de o deputado indicar que a entrada na disputa não está nos seus planos.

Em entrevista ao podcast Café com Ferri, transmitida pelo YouTube, o parlamentar descartou a possibilidade de se lançar ao cargo, disse que uma eventual candidatura seria “um prato cheio para a esquerda”. Também afirmou que dará preferência à “construção de base e de relacionamentos”.





"Não vou ser candidato a governador. Descartei essa possibilidade. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, pensando só em eleições, iria. Mas não estou pensando só em eleição. Para encarar isso, não basta só competência, tem que criar uma base de secretários, deputados estaduais, prefeitos, vereadores", disse.



O deputado respondeu a críticas feitas por integrantes da direita sobre seu engajamento em pautas caras ao bolsonarismo, como a campanha de Flávio à Presidência ao dizer que só vai fazer parte de um projeto “se souber qual é o plano, a estratégia, o objetivo” e que Minas será sua prioridade.



No início da semana, em entrevista ao Metrópoles, o Nikolas reforçou que será candidato à reeleição no Congresso e disse que o PL “trabalha para encontrar um candidato em Minas”, colocando em dúvida o apoio do partido a Simões. Entre os aliados do vice-governador, a possibilidade do deputado concorrer é vista como remota, mas ameaçadora para o projeto de o político do PSD de se lançar como o único candidato competitivo da direita no estado.



Acordo para chapa

Como parte do planejamento para a composição de sua chapa majoritária, Simões tem planejado deixar espaço para o PL ocupar uma vaga ao Senado, em função de um acordo firmado com Bolsonaro no ano passado. Entre os cotados, estão o deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), que preside o diretório estadual, e o pai de Nikolas, o pastor Edésio de Oliveira.



"O presidente Bolsonaro, na última reunião que teve comigo em Belo Horizonte, logo antes de ser preso, afirmou publicamente que queria uma vaga do Senado na minha chapa para o PL. Essa posição está aberta e à disposição do PL desde então. Os presidentes Valdemar, Domingos Sávio e José Santana sabem disso. O deputado Nikolas também. Acredito que seja o desenho que faz mais sentido para o PL em Minas", disse ao GLOBO.



Já a indicação para a vaga de vice, antes vista como opção para acomodar o PL, deverá ficar a cargo de Zema, pré-candidato à Presidência, que deve escolher um candidato do Novo. No partido, são cogitados nomes como o da vereadora de Belo Horizonte Fernanda Altoé, amiga pessoal de Simões; o ex-deputado Tiago Mitraud, descrito como um quadro técnico do partido; e Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis e irmão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos).



Cleitinho, por sua vez, tem demonstrado a intenção de também concorrer ao governo de Minas e aparece à frente de Simões em pesquisas eleitorais. Procurado pelo GLOBO, Gleidson disse que “aceitaria o desafio”, mas somente se o irmão não se lançar na disputa.

