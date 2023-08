Plano de Raquel é circo mambembe, ironiza Feitosa

Experiente na área policial, com a patente de coronel da Polícia Militar de Pernambuco, o deputado Alberto Feitosa (PL) enxergou com grande preocupação o anúncio, na última segunda-feira, do programa Juntos pela Segurança, uma carta de propósito, segundo ele, lançada pela governadora Raquel Lyra (PSDB) com o propósito de enfrentar a violência.

“Diferente do que se pensava, depois de sete meses de Governo, não foi anunciado absolutamente nada de concreto para atuar na prevenção e combate à violência no Estado”, diz ele, adiantando: “Lamentavelmente, não houve anúncio de plano de segurança, mas de uma plataforma que foi criada para a população ser ouvida para daqui a dois meses anunciar o que será feito com essas informações”.

Segundo Feitosa, a governadora não precisa de um plano para ouvir a população no enfrentamento à violência. “Basta apenas ela consultar os registros das ocorrências nas delegacias. Da mesma forma com homicídios que a polícia identifica”, afirmou. No Juntos pela Segurança não há nada, de acordo com o parlamentar, porque ninguém foi escutado para construir tal plano.

“Os próprios comandantes que foram ao lançamento me confidenciaram que não sabiam nem o que ela [a governadora] iria dizer. Isto porque ela não ouviu ninguém. É um programa de Raquel com Raquel, um programa do ‘salve-se quem puder’”, ironizou. Sobre as outras ações anunciadas no lançamento do projeto, Feitosa é enfático ao afirmar que tudo não passa de uma maquiagem muito malfeita para enganar a população, a começar pela entrega das 200 viaturas.

“Apenas, na semana passada, a Polícia Civil devolveu 100 viaturas. Além das péssimas condições, o contrato com a empresa que alugava as viaturas encerrou. Então, ela tentou maquiar a verdade, porque não se trata de novas viaturas, mas viaturas de reposição de frota”, disse. Outro ponto muito criticado pela parlamentar foi o anúncio de concurso para delegados e a nomeação dos policiais penais, quando havia uma expectativa da nomeação dos 1.354 aprovados, mas apenas 338 foram confirmados.

“Ela anunciou que vai lançar um edital para contratar 45 novos delegados, quando, hoje, mais de 56 delegacias do Estado estão sem nenhum delegado”, lembrou. Além desse ponto, Alberto Feitosa afirma que nada apresentado, de fato, surtirá efeito para redução da violência a curto prazo. Segundo o parlamentar, quando a governadora afirmou que iria licitar uma empresa para confeccionar um edital e depois o processo de licitação, até todo esse processo ser concluído, lá se vão quase dois anos.

“A governadora anunciou concursos para delegados, agentes, policiais militares, cuja abertura de edital até a efetivação de fato levará no mínimo um ano e meio. Então, certamente esse plano de segurança pública lançado será ineficaz para frear a violência de Pernambuco, que só nesses primeiros meses do Governo Raquel Lyra, já conta uma média de 12 pessoas mortas por dia, número similar à média de mortes na Guerra da Ucrânia”, comenta o deputado.

De acordo com Feitosa, por unanimidade, quem foi ao Teatro Guararapes assistir ao lançamento do programa, saiu de lá extremamente revoltado, diante de uma apresentação típica de um circo Mambembe, peça teatral de péssima qualidade. “Se tratou de uma verdadeira encenação para iludir o povo pernambucano. Isto sem falar no desrespeito com policiais, políticos e parlamentares que tiveram sua imagem associada à apresentação de um programa que não trouxe nada de novo, principalmente para os policiais”.

Era esperado, de acordo com o coronel, que durante o lançamento do Juntos pela Segurança fossem anunciadas algumas promessas de campanhas feitas à categoria por Raquel Lyra, enquanto candidata ao Governo de Pernambuco. “Os policiais saíram de lá extremamente revoltados. Eles esperavam que a governadora cumprisse a promessa de campanha e anunciasse algo sobre as faixas salariais, reposição salarial e qualquer tipo de melhoria na carreira da categoria. Mas nada nesse sentido foi apresentado”, lamenta.