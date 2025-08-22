Sex, 22 de Agosto

DECISÃO

Plenário do Senado aprova criação da Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras

Segundo o texto, a frente terá caráter suprapartidário e será composta pelos senadores e senadoras que assinarem a sua constituição

Plenário do Senado FederalPlenário do Senado Federal - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, na quarta-feira, 20, o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras (PRS 31/2025).

Proposta pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), a matéria já havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde recebeu parecer favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Segundo o texto, a frente terá caráter suprapartidário e será composta pelos senadores e senadoras que assinarem a sua constituição.

Os objetivos da frente são a promoção do debate estratégico sobre a exploração das terras raras no Brasil, o fortalecimento da soberania nacional sobre recursos minerais estratégicos e a proposição de um marco regulatório para o setor, de acordo com informações da Agência Senado.

A matéria segue agora para promulgação.

