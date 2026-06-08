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Eleições 2026 Plenário julga ato de Nunes Marques que suspende pesquisa desfavorável a Flávio O levantamento foi divulgado em 19 de maio, dias após a revelação de áudio em que Flávio pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o filme Dark Horse

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, atendeu a pedido do PL e determinou a suspensão da pesquisa da AtlasIntel que apontou queda de seis pontos porcentuais na intenção de voto no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. O levantamento foi divulgado em 19 de maio, dias após a revelação de áudio em que Flávio pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o filme Dark Horse, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão é liminar e será submetida hoje ao plenário do TSE.

Em comunicado, a AtlasIntel afirmou que o áudio da conversa foi exibido após o fim do questionário principal da pesquisa. Segundo o instituto, os entrevistados já haviam respondido às perguntas eleitorais e não podiam mais alterar as respostas quando foram direcionados a uma página separada para ouvir o material.

Para Nunes Marques, no entanto, há "suspeitas de indução ao eleitor" nas perguntas. Na decisão, o ministro citou entrevista do CEO do instituto de pesquisa, Andrei Roman, em 19 de maio, à CNN Brasil, na qual ele afirma que o áudio seria "muito problemático para a imagem" de Flávio e revelaria "fatos extremamente graves", capazes de comprometer "a viabilidade dele neste ciclo eleitoral e a permanência dele na corrida".

'Juízo valorativo'

"O CEO da AtlasIntel (...) reconheceu o viés político do conteúdo submetido aos entrevistados e externou juízo valorativo acerca do potencial de desgaste eleitoral do pré-candidato mencionado na representação", disse Nunes Marques, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF) por Jair Bolsonaro.

Recém-empossado na presidência do TSE, Nunes Marques destacou, ainda, que, "embora os institutos de pesquisa disponham de autonomia técnica para definição da metodologia empregada nos levantamentos, tal prerrogativa não afasta o controle jurisdicional em hipóteses nas quais haja indícios de desvirtuamento da pesquisa".

O levantamento mostrou que Flávio havia caído seis pontos desde abril - ele registrou 41,8%, ante 48,9% de Lula em eventual segundo turno. Os advogados do PL apontaram como problemáticas as perguntas da AtlasIntel que associavam o senador ao caso Master.

Uma questão da pesquisa perguntava qual grupo político estaria "mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master", com respostas limitadas a "aliados de Lula", "aliados de Bolsonaro", "Centrão", "todos" ou "não sei". O questionário também indagava se o eleitor havia tomado conhecimento do áudio e das mensagens de Flávio. Em seguida, questionava se, após conhecer o teor das conversas, o entrevistado estaria "mais ou menos disposto" a votar no senador.

Termos negativos

Outra pergunta indagava se, "diante das informações divulgadas", Flávio deveria manter a candidatura ou desistir e apoiar outro nome. Para os advogados do PL, o instituto formulou perguntas com termos negativos sobre o senador antes de questionar sobre intenção de voto, rejeição e imagem do pré-candidato.

Segundo a ação, expressões como "esquema de fraudes financeiras", "escândalo" e "evidências de envolvimento direto" teriam influenciado as respostas. A pesquisa, na visão do partido, criou um ambiente desfavorável ao senador por apresentar conteúdos negativos antes das perguntas eleitorais.

Página separada

A AtlasIntel nega ter havido indução dos entrevistados. "Após o encerramento definitivo do questionário - sem possibilidade de retornar às perguntas anteriores ou alterar respostas - os participantes eram redirecionados para uma página completamente separada do questionário, onde eram convidados a registrar suas reações enquanto ouviam o áudio." A empresa disse que o modelo seguiu critérios técnicos e científicos de imparcialidade, transparência e integridade metodológica.

Ontem, Andrei Roman afirmou no X, sem citar diretamente a decisão, que "muitos tentaram atacar a reputação da AtlasIntel quando os resultados não convinham". "A realidade é que não existe uma empresa de pesquisa a nível global com a trajetória que a AtlasIntel construiu."

Críticas

O presidente do Conselho de Opinião Pública da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), João Francisco Meira, classificou como "ato de censura" a decisão de Nunes Marques. "Trata-se de um ato de censura à pesquisa baseado em um argumento fraco", declarou ele ao Estadão. "Não há previsão constitucional para suspender a publicação de uma pesquisa. Isso fere a liberdade de divulgação de pesquisas", acrescentou ele, que é cofundador da Vox Populi.

Para Oswaldo Amaral, professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Opinião Pública da universidade, "a decisão é tecnicamente frágil e se configura como um ato de censura". Isso pode ser muito perigoso, especialmente na reta final das eleições, pode se tornar um expediente utilizado para cercear a liberdade de expressão e a divulgação de informações que são relevantes para o eleitor."

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