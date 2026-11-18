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Política Plenário vazio, gentilezas da oposição e tropa de choque governista: a sessão no Senado com a PF Governo conseguiu evitar que audiência sobre o caso Master ganhasse maior repercussão; sessão durou 2h15 e terminou pouco depois do início da votação do ajuste fiscal

Cercada de expectativas pela repercussão do caso Master, a participação do delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, em uma audiência no Senado nesta quarta-feira foi marcada pelo clima ameno.

Em um plenário esvaziado, o policial respondeu em 2 horas e 15 minutos a todas as perguntas dos senadores e se defendeu diante das suspeitas de interferência relatórios que mencionavam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nos bastidores, integrantes do governo temiam que a audiência se transformasse em um palco para oposição desgastar a direção da PF, o que não chegou a acontecer. Com baixo quórum, a sessão foi interrompida logo após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), iniciar a discussão do pacote de ajuste fiscal.

A votação das medidas econômicas no plenário principal do Senado teve início apenas quinze minutos antes do encerramento dos depoimentos.

O tom da audiência começou a ser desenhado antes mesmo das primeiras perguntas. Os senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do requerimento para a realização da sessão, cumprimentaram Andrei e Wellington com abraços. Os gestos contrastaram com a expectativa de um ambiente de maior tensão diante da repercussão das suspeitas envolvendo a atuação da corporação.

A audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública (CSP) começou com poucos parlamentares presentes. Na abertura, estavam Vieira, Amin e o presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA). Outros senadores chegaram ao longo da sessão, mas o plenário permaneceu esvaziado, apesar da repercussão política do caso Master.

Enquanto integrantes da oposição concentraram perguntas sobre a elaboração dos relatórios e a autonomia dos investigadores, parlamentares governistas assumiram a defesa da direção da corporação. A atuação mais enfática partiu de Humberto Costa (PT-PE), que buscou rebater a suspeita de interferência política na PF.

— Acho que aqui há uma grande cortina de fumaça. Querem identificar no ato que, para mim, ficou absolutamente claro que foi um ato administrativo da sua competência, da sua responsabilidade, um fato político — afirmou Humberto.

O petista sustentou que Andrei tinha a responsabilidade de avaliar previamente os documentos solicitados pelo presidente do STF, Edson Fachin, e que o descumprimento dessa orientação justificaria a quebra de confiança alegada pela direção da corporação. Também ressaltou que um dos delegados permaneceu à frente de um dos inquéritos relacionados ao Banco Master, o que, em sua avaliação, afastaria a hipótese de interferência nas investigações.

— Vossa Excelência fez o que qualquer gestor público faria com alguém que quebrou a sua confiança. Isso não pode, de forma alguma, ser entendido como uma questão de interferência política — disse.

O clima cordial ganhou um capítulo à parte durante a intervenção da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), integrante da oposição. Embora tenha cobrado esclarecimentos sobre a reformulação dos relatórios e avisado que continuará acompanhando o caso Master no Congresso, a parlamentar reservou parte de sua fala para agradecer ao ministro da Justiça pela colaboração na busca de crianças desaparecidas.

— Quero aqui lhe agradecer pela parceria na busca de crianças desaparecidas. Havia um problema de comunicação que foi resolvido entre nossa equipe. […] Eu fiz um registro brava publicamente e tenho obrigação de fazer um registro aqui manifestando que o ministro da Justiça está me ajudando na busca de crianças desaparecidas — afirmou Damares.

Wellington retribuiu os elogios e revelou que havia procurado a senadora na véspera da audiência para colocar o ministério à disposição.

— Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido pela senhora. O Ministério da Justiça estará ombreado com ele onde for necessário. Houve, como a senhora mencionou, um ruído inicial entre nossas equipes, mas ontem inclusive eu liguei para o seu telefone, deixei uma mensagem de voz colocando à disposição, e assim continuaremos — respondeu o ministro.

Apesar da cordialidade, a audiência teve momentos de divergência. Alessandro Vieira contestou a classificação dos relatórios como documentos meramente administrativos e questionou a exigência de que uma minuta fosse submetida à direção da PF antes de seu encaminhamento ao Supremo. Também cobrou explicações sobre informações que relacionam Andrei a eventos ligados ao ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Amin, por sua vez, criticou o fato de Fachin ter solicitado os documentos diretamente ao diretor-geral, em vez de encaminhar o pedido ao delegado responsável pelo inquérito. Para o senador, o procedimento abriu espaço para questionamentos sobre a condução do caso.

A participação de Wellington terminou às 16h15, quando o ministro deixou a audiência para cumprir outro compromisso. Os trabalhos foram brevemente interrompidos, mas Andrei permaneceu no plenário para responder a outros dois senadores. A sessão foi encerrada após duas horas e quinze minutos, já com a votação do ajuste fiscal em andamento no plenário principal do Senado.

A audiência ocorreu após a substituição de Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de cargos de chefia na PF. Os dois participaram da elaboração de relatórios que mencionavam ministros do STF no contexto das investigações sobre o Banco Master. Andrei afirmou que a decisão decorreu da quebra de confiança provocada pelo descumprimento de uma orientação para apresentação prévia de uma minuta, e não de interferência nas investigações.

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