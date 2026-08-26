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Eleições 2026

Pleno do TRE-PE mantém Federação PSDB/Cidadania na coligação de Raquel Lyra

Votação ocorreu na sessão desta quarta (26)

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TRE-PETRE-PE - Foto: Junior Soares/Folha de Pernambuco

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) decidiu, em votação nesta quarta-feira (26), pela permanência da Federação PSDB/Cidadania na coligação Pernambuco de Coração, da governadora Raquel Lyra (PSD). 

O placar de votação terminou 4 a 3, com o presidente do TRE-PE, Fernando Cerqueira, desempatando o placar.

Com a decisão do pleno, o tempo da coligação da governadora no guia eleitoral permanece com 4 minutos e  3 segundos, assim como foi definido pelo TRE-PE, na última sexta-feira.

O caso cabe recurso da coligação Frente Popular, do candidato ao governo João Campos (PSB).

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