A- A+

COPACABANA PM do Rio estima público quase 22 vezes maior do que o calculado pela USP em ato de Bolsonaro A partir de software que produz imagens aéreas, pesquisadores calcularam que 18,3 mil estavam presentes. Já a PM divulgou que 400 mil pessoas passaram pela manifestação, sem explicar a metodologia

Um levantamento do grupo de pesquisa do "Monitor do debate político" do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, da Universidade de São Paulo (USP), e pela ONG More in Common, estimou que, no auge do ato convocado por Jair Bolsonaro neste domingo, 18,3 mil apoiadores do ex-presidente estavam na Praia de Copacabana.

O grupo utiliza um método que analisa imagens aéreas, aplicando um software especializado para identificar e contabilizar o número de pessoas presentes.

Já a PM divulgou que 400 mil pessoas passaram pela manifestação, sem explicar a metodologia.

A corporação é subordinada ao governador Cláudio Castro (PL) — aliado de Bolsonaro e um dos oradores do evento.

O jornal O Globo procurou a PM para entender a metodologia utilizada na contagem, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A discrepância entre os números é significativa: a estimativa da PM indica um público quase 22 vezes maior que o calculado pelos pesquisadores da USP.

O grupo acadêmico acompanhou a manifestação e produziu imagens aéreas entre 10h, horário de chegada de Bolsonaro, e 12h, quando ele encerrou seu discurso.

A contagem foi realizada com o auxílio do software, e a estimativa de 18,3 mil pessoas corresponde ao pico do evento, durante a fala do ex-presidente.

"Essa foi uma manifestação pequena para os padrões de mobilização do bolsonarismo", afirmou Pablo Ortellado, que coordena o Monitor do Debate Político ao lado de Márcio Moretto.

A metodologia utilizada pelos pesquisadores é conhecida como Point to Point Network (P2PNet), um programa adaptado às características brasileiras para aprimorar a precisão da contagem.

Segundo o Monitor, foram capturadas 66 imagens da Avenida Atlântica, das quais seis foram selecionadas para cobrir toda a extensão da via sem sobreposição. Em seguida, cada foto foi dividida em oito partes para análise detalhada.

Os dados indicam que esta foi a menor manifestação pró-Bolsonaro já registrada pelo grupo de pesquisa. Em 7 de setembro de 2022, também em Copacabana, a USP e o Cebrap estimaram um público de 64,6 mil pessoas, número cinco vezes maior do que o registrado neste domingo. Já em abril do ano passado, a participação foi de 32,7 mil manifestantes.

Divergência com a PM

A PM informou que a contagem de 400 mil pessoas foi feita por equipes que acompanharam o evento presencialmente, incluindo o 19º Batalhão de Polícia Militar (19BPM), o Comando de Operações Especiais (COE) e o 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA).

A discrepância nos números gerou um embate de narrativas nas redes sociais. Enquanto apoiadores de Bolsonaro sustentam a estimativa da PM, críticos do ex-presidente apontam um esvaziamento do ato.

Veja também