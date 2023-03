Pneumonia de Lula: médico volta para SP e presidente terá dia de descanso antes de viagem à China

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a agenda vazia neste sábado (25), sem compromissos oficiais, segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom). A viagem para a China está mantida para domingo, mas Lula irá tirar o dia para se recuperar, depois de duas reuniões na tarde e noite de sexta-feira, que contrariaram recomendação médica.

O quadro não é visto com preocupação no entorno do presidente, e na sexta-feira seu médico pessoal, Roberto Kalil, voltou para São Paulo, após deixar prescrição médica. Até o momento, não há previsão de que ele volte a reavaliar o presidente antes da viagem à China.

Diferentemente da sexta-feira, quando Lula recebeu visitas e realizou reuniões no Palácio da Alvorada, na manhã deste sábado, o clima é de tranquilidade na residência oficial do presidente, com poucas movimentações de acesso ao Palácio.

Lula foi diagnosticado com pneumonia após cumprir uma série de compromissos e viagens pelo Brasil. O presidente viajou para a Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro nos últimos dias, e foi alertado por auxiliares de que o ritmo de compromissos estava muito intenso.



Na sexta-feira, o médico do presidente, Roberto Kalil, esteve no Palácio da Alvorada para examiná-lo. Na ocasião, Kalil recomendou que Lula fizesse repouso, o que não foi cumprido pelo presidente que marcou uma série de reuniões com ministros e parlamentares, incuindo o presidente da Câmara, Arthur Lira.

A expectativa é que Lula embarque para a China no domingo. O presidente deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, na terça-feira. Parte da comitiva do governo já viajou para o exterior e tem cumprido agenda com representantes de empresas chinesas.

Veja também

BASTIDORES A saúde mental do presidente Lula sob suspeita