Podcast 'Direto de Brasília' com Edinho Silva é hoje

O ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, candidato a presidente da Executiva Nacional do PT, com apoio do presidente Lula e do atual comando do partido, leia-se Humberto Costa, atual presidente e Gleisi Hoffmann, ex-presidente e atual ministra das Relações Institucionais, será o entrevistado do meu podcast ‘Direto de Brasília’, em parceria com a Folha de Pernambuco, hoje. Realizado sempre às terças-feiras, o programa, feito ao vivo, acontecerá hoje a pedido do convidado.

Edinho foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo Dilma Rousseff. Ele é candidato a presidente do PT representando a corrente “Construindo um Novo Brasil (CNB)”. A CNB, porém, enfrenta um racha interno entre seus filiados. Segundo fontes, Lula teria sinalizado que apoia Edinho em uma das principais causas da crise interna: a distribuição de cargos na nova direção partidária.

De acordo com relatos de interlocutores, Lula teria concordado que o futuro presidente do PT deve ter autonomia para indicar nomes da sua confiança para determinadas funções na direção partidária. A tesouraria do PT é tida como o grande pano de fundo da crise que tomou a eleição interna.

É ali que se faz a gestão do fundo eleitoral e do fundo partidário, o que confere ao ocupante da vaga um enorme poder de influenciar a gestão da sigla. Edinho afirmou recentemente que o PT tem que enfrentar grandes desafios.

“Melhorar seu funcionamento interno, fortalecer as instâncias, para preservar a democracia interna, e cada vez mais construir processos decisórios que sejam coletivos. Precisamos de um partido que volte a priorizar o trabalho de base, que tenha mais presença junto à nossa base social”, disse.

O podcast vai ao ar das 18 às 19 horas, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu Blog. Além da transmissão pelo Youtube, o ‘Direto de Brasília’ também é veiculado pela Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM. A transmissão também será realizada no Instagram e no Facebook do Blog do Magno.

Entram como parceiros na transmissão a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado. Os nossos parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana e a Faculdade Vale do Pajeú.

