Brasília Podcast Direto de Brasília foca Transposição com Waldez Góes Programa desta segunda (19) vai abordar o contrato de gestão das águas da transposição do rio São Francisco com os quatro estados beneficiados

Meu podcast “Direto de Brasília”, em parceria com a Folha de Pernambuco, entra, hoje, na pauta do Nordeste. Um dos assuntos a serem tratados com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ex-governador do Amapá, é o contrato de gestão das águas da transposição do rio São Francisco com os quatro estados beneficiados pelo projeto que o Governo quer tirar do papel este ano.

Está em fase decisiva a modelagem de uma parceria público-privada (PPP) para a operação dos dois eixos (Norte e Leste) da transposição, que hoje é feita pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH) do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Em recente entrevista, Góes disse que pretende realizar um leilão dessa “concessão patrocinada” até o fim deste ano. A modelagem está sendo elaborada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A concessão patrocinada, ou PPP, significa que a futura empresa responsável pela gestão e operação das águas também vai receber aportes públicos para fechar as contas do projeto. De acordo com Waldez, um dos compromissos a serem assumidos pela concessionária é a instalação de novos conjuntos de bombas de elevação das águas. As estações de bombeamento são estruturas que permitem levar as águas de um terreno mais baixo para outro mais alto.

A transposição do rio São Francisco, que já recebeu investimentos de R$ 12 bilhões quando se incluem seus sistemas complementares de distribuição dos recursos hídricos, beneficia cerca de 400 municípios e 12 milhões de pessoas no semiárido nordestino.

Para o ministro, agora é hora de se dedicar especialmente à “governança” do sistema, com um modelo permanente e sustentável de gestão do projeto. “Às vezes, alguém me pergunta se tudo isso é para cobrar água das pessoas. Não, pelo contrário. É para dar segurança hídrica. Hoje, se quebra uma bomba, tem que ir lá o governo federal correndo para consertar”, afirmou numa entrevista à CNN.

Um acordo com os quatro estados beneficiados pela transposição já havia sido alcançado no ano passado e previa diretrizes gerais para a gestão das águas.

