Política Podcast "Direto de Brasília" inicia série com presidenciáveis O primeiro convidado é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que participa do programa às 18h desta terça-feira (28)

O podcast "Direto de Brasília", meu programa semanal em parceria com a Folha de Pernambuco, inicia, nesta terça-feira (28), uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República em 2026. O primeiro convidado é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que participa do podcast às 18h.

Entre os convidados para as próximas edições estão o presidente Lula (PT); a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSDB).

Em pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas, o presidente Lula aparece, mais uma vez, como o favorito para o pleito do próximo ano. O petista lidera em quatro cenários apresentados pelo levantamento. Porém, Lula ainda enfrenta diversos desafios para as próximas eleições, entre eles a alta rejeição e as promessas de campanha feitas em 2022 que ainda não foram cumpridas.

Os presidenciáveis convidados terão o espaço do podcast "Direto de Brasília" para dialogar com o Nordeste e expor suas propostas para as próximas eleições.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. O programa é retransmitido pela Gazeta News (Grupo Collor), em Alagoas; pela Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; pela Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; pela Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras; e pela LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros do projeto são: Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe; Autoviação Progresso; Grupo Antônio Ferreira Souza; Água Santa Joana; Faculdade Vale do Pajeú; e o grupo Grau Técnico.

