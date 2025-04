A- A+

capital federal Podcast Direto de Brasília: Magno Martins entrevista ex-presidente Jair Bolsonaro; assista Este é o segundo episódio do podcast, que estreou com o vice-presidente do Brasil e ministro, Geraldo Alckmin

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o entrevistado do segundo episódio do podcast “Direto de Brasília”, em parceria com a Folha de Pernambuco, nesta quarta-feira (9), das 18h às 19h.

A entrevista é transmitida pelo YouTube da Folha e no Blog do Magno, além da Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM, no Recife.

Assista:

Sobre o podcast

O podcast Direto de Brasília tem como âncora o jornalista Magno Martins, que entrevista políticos brasileiros sobre os temas mais quentes do país no momento.

O episódio de estreia, no dia 2 de abril, foi com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Veja também