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Podcast Levante realiza edição com plateia no Recife para discutir Oriente Médio e antissemitismo

Evento acontece no próximo dia 20, no Centro de Eventos Recife, e contará com a participação de jornalistas, especialista em relações internacionais e representantes da comunidade judaica

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Podcast Levante realiza edição com plateia no Recife para discutir Oriente Médio e antissemitismoPodcast Levante realiza edição com plateia no Recife para discutir Oriente Médio e antissemitismo - Foto: Divulgação

O Recife receberá, no próximo dia 20 de maio, uma edição presencial do podcast Levante, produção que debate temas ligados à política internacional, Oriente Médio e combate ao antissemitismo. O encontro será realizado às 20h, no Centro de Eventos Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana.

A edição contará com a presença dos jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil, além do professor Samuel Feldberg. O trio receberá como convidado o presidente-executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst.

Durante o encontro, os participantes irão discutir os conflitos em curso no Oriente Médio, os impactos geopolíticos das guerras na região e os desafios relacionados ao crescimento de casos de antissemitismo em diferentes partes do mundo.

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O evento é promovido pela StandWithUs Brasil, com apoio da Federação Israelita de Pernambuco e da Na'amat Brasil.

A proposta da edição presencial é aproximar o público dos debates promovidos pelo podcast, criando um espaço de conversa sobre temas internacionais e questões ligadas à intolerância religiosa e aos direitos humanos.

Antes de chegar ao Recife, o projeto já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

 

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