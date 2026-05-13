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Política Podcast será nesta quinta (14) com o senador Eduardo Girão Realizado sempre às terças-feiras, o "Direto de Brasília" só vai ao ar nesta quinta (14). Já sobre o convidado da semana, ele é pré-candidato ao governo do Ceará pelo Novo

Realizado sempre às terças-feiras, o podcast "Direto de Brasília", parceria deste blog com a Folha de Pernambuco e transmissão para 165 emissoras no Nordeste, só vai ao ar nesta quinta (14). O convidado é o senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo do Ceará pelo Novo. Há pouco, Girão pediu a suspeição do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, pela sua amizade com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), objeto de uma operação da Polícia Federal na semana passada por envolvimento no escândalo do banco Master.

Recentemente, Girão participou do movimento que culminou com o protocolo de um mandado de segurança no STF, com pedido de liminar, contra a omissão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no andamento do requerimento de criação da CPI do Banco Master.

Girão também é contra o uso da colaboração premiada como instrumento de investigação e responsabilização criminal e defende que o mecanismo seja aplicado sem seletividade e com base em provas consistentes.

Dentre as propostas de Girão no Senado, encontra-se a redução do número de deputados federais, de 513 para 300, com o objetivo de gerar economia aos contribuintes. Em março de 2021, Girão foi autor de um requerimento pela instalação de uma CPI que investigasse a União, estados e municípios por eventuais irregularidades no uso de recursos federais destinados ao combate à pandemia de COVID-19 no Brasil.

O requerimento obteve o apoio de 45 senadores e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criou oficialmente a CPI, unindo o requerimento de Girão ao pedido de CPI feito anteriormente pelo senador Randolfe Rodrigues, que previa investigação exclusiva sobre o Governo Federal.

Girão foi eleito em 2018 com 1.325.786 votos. Após uma disputa acirrada contra Eunício Oliveira (MDB), então presidente do Congresso Nacional e candidato à reeleição, ele elegeu-se como o segundo mais votado – o primeiro foi o ex-governador Cid Gomes (PDT).

Anteriormente, Girão atuava como empresário nas áreas de hotelaria, transporte de valores e segurança privada. Em 2004, fundou a Associação Estação da Luz, entidade sem fins lucrativos de atuação na área social e responsável por produções audiovisuais do cinema brasileiro tais como ‘Chico Xavier – o filme’, ‘Divaldo: O Mensageiro da Paz’, ‘As Mães de Chico Xavier’, ‘Bezerra de Menezes: O Diário de um Espírito’, entre outros.

O podcast "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid; a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado; além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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