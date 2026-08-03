A- A+

eleições 2026 Podemos deve anunciar neutralidade na eleição, apesar de investida de Flávio Presidente do partido, Renata Abreu, era uma das opções avaliadas para vice de Flávio

O Podemos deverá ficar neutro na eleição à Presidência, apesar da investida de Flávio Bolsonaro (PL) nos últimos dias para atrair o partido para sua candidatura, segundo um integrante da cúpula do partido. A expectativa é que a presidente da sigla, deputada Renata Abreu (SP), comunique a decisão a Flávio até esta quarta-feira (5).

A decisão de se manter neutro na disputa frustra expectativas de aliados de Flávio e se soma a outras negativas de partidos nos últimos dias ao senador do Rio de Janeiro. A federação União Brasil-PP já anunciou a neutralidade na disputa, e o Republicanos deverá fazer o mesmo.

O cenário deixa Flávio isolado. Ele chega à reta final das convenções partidárias sem ter definido um candidato a vice para sua chapa e com dificuldades para ampliar seu rol de alianças. Aliados do senador apostavam nessas alianças com outras legendas para aumentar o tempo de televisão do candidato.

Hoje ele terá menos tempo do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição e aparece numericamente à frente do senador nas pesquisas de intenção de voto.

De acordo com relatos, interlocutores de Flávio buscaram Renata Abreu nos últimos dias para sondá-la a se aliar ao senador. Nas conversas, foi inclusive sinalizado a possibilidade de ela integrar a chapa como vice dele.

A partir dessa primeira conversa, Renata Abreu passou a procurar os presidentes dos diretórios estaduais do Podemos para consultá-los.

A própria presidente do partido era uma das cotadas para ser vice de Flávio, mas ela deve concorrer à reeleição como deputada.

Integrantes do Podemos avaliam que o partido não pode se comprometer com um apoio ao candidato do PL porque tem aliança com o PT em alguns estados, como no Ceará e no Piauí.

A tendência do partido em anunciar a neutralidade representa mais um revés para a campanha de Flávio.

O candidato do PL se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, mais cedo nesta segunda e o dirigente partidário comunicou que a maioria dos diretórios estaduais da sigla vai optar pela neutralidade. A convenção do Republicanos está marcada para amanhã.

Caso Flávio não tenha sucesso em atrair um partido aliado, o PL estuda algumas opções dentro da própria legenda para vice, como as deputadas Júlia Zanatta (SC) e Priscila Costa (CE). As duas já chegaram a sinalizar abertura para se candidatarem ao cargo.

Apesar disso, Flávio e integrantes do PL desejam insistir em atrair outros partidos e se recusam a definir antecipadamente que a candidata a vice vai ser do PL. A estratégia é usar todo o tempo disponível para tentar aliança com outro partido.

Veja também