Seg, 03 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
eleições 2026

Podemos deve anunciar neutralidade na eleição, apesar de investida de Flávio

Presidente do partido, Renata Abreu, era uma das opções avaliadas para vice de Flávio

Reportar Erro
A expectativa é que a presidente da sigla, deputada Renata Abreu (SP), comunique a decisão a Flávio até esta quarta-feira (5)A expectativa é que a presidente da sigla, deputada Renata Abreu (SP), comunique a decisão a Flávio até esta quarta-feira (5) - Foto: Marcelo Agra/Câmara dos Deputados

O Podemos deverá ficar neutro na eleição à Presidência, apesar da investida de Flávio Bolsonaro (PL) nos últimos dias para atrair o partido para sua candidatura, segundo um integrante da cúpula do partido. A expectativa é que a presidente da sigla, deputada Renata Abreu (SP), comunique a decisão a Flávio até esta quarta-feira (5).

A decisão de se manter neutro na disputa frustra expectativas de aliados de Flávio e se soma a outras negativas de partidos nos últimos dias ao senador do Rio de Janeiro. A federação União Brasil-PP já anunciou a neutralidade na disputa, e o Republicanos deverá fazer o mesmo.

O cenário deixa Flávio isolado. Ele chega à reta final das convenções partidárias sem ter definido um candidato a vice para sua chapa e com dificuldades para ampliar seu rol de alianças. Aliados do senador apostavam nessas alianças com outras legendas para aumentar o tempo de televisão do candidato.

Leia também

• Podemos deve anunciar neutralidade na eleição, apesar de investida de Flávio

• Tereza Cristina diz que negociação para vice de Flávio 'ainda tem espaço'

• Lula lidera corrida em Sergipe com 60% contra 23% de Flávio Bolsonaro, aponta RealTime/Big Data

Hoje ele terá menos tempo do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição e aparece numericamente à frente do senador nas pesquisas de intenção de voto.

De acordo com relatos, interlocutores de Flávio buscaram Renata Abreu nos últimos dias para sondá-la a se aliar ao senador. Nas conversas, foi inclusive sinalizado a possibilidade de ela integrar a chapa como vice dele.

A partir dessa primeira conversa, Renata Abreu passou a procurar os presidentes dos diretórios estaduais do Podemos para consultá-los.

A própria presidente do partido era uma das cotadas para ser vice de Flávio, mas ela deve concorrer à reeleição como deputada.

Integrantes do Podemos avaliam que o partido não pode se comprometer com um apoio ao candidato do PL porque tem aliança com o PT em alguns estados, como no Ceará e no Piauí.

A tendência do partido em anunciar a neutralidade representa mais um revés para a campanha de Flávio.

O candidato do PL se reuniu com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, mais cedo nesta segunda e o dirigente partidário comunicou que a maioria dos diretórios estaduais da sigla vai optar pela neutralidade. A convenção do Republicanos está marcada para amanhã.

Caso Flávio não tenha sucesso em atrair um partido aliado, o PL estuda algumas opções dentro da própria legenda para vice, como as deputadas Júlia Zanatta (SC) e Priscila Costa (CE). As duas já chegaram a sinalizar abertura para se candidatarem ao cargo.

Apesar disso, Flávio e integrantes do PL desejam insistir em atrair outros partidos e se recusam a definir antecipadamente que a candidata a vice vai ser do PL. A estratégia é usar todo o tempo disponível para tentar aliança com outro partido.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter