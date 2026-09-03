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ELEIÇÕES 2026 PoderData/Aya: pesquisa mostra Flávio pela 1ª vez numericamente à frente de Lula no 2º turno Na pesquisa divulgada na manhã desta quinta-feira (3), Flávio possui 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula

Pesquisa PoderData/Aya, divulgada na manhã desta quinta-feira, 03, mostra o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL, numericamente à frente do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nas projeções de segundo turno. Flávio registra 45% das intenções de voto, contra 44% do petista. Em razão da margem de erro da mostra, de 1,8 p.p., os dois seguem empatados tecnicamente. Brancos e nulos somam 8% e não sabem ou não responderam 3%.

A pesquisa começou a ser feita em maio deste ano e esta é a primeira vez que Flávio aparece numericamente à frente de Lula nas projeções de segundo turno. A intenção de voto em Lula no segundo turno oscilou 1 ponto porcentual para baixo, enquanto a de Flávio oscilou para cima na mesma proporção em 7 dias.

De acordo com análise feita pelo Poder/Aya, a pouco mais de um mês para a realização do primeiro turno das eleições presidenciais, o cenário ainda está aberto e sem um favorito. "A diferença é mínima e está dentro da margem de erro, mas reforça uma tendência que já vinha sendo observada há semanas: o presidente perdeu a folga que tinha no início da campanha e passou a disputar voto a voto a liderança da corrida presidencial."

O período de campo da pesquisa não captou ainda as recentes revelações sobre as relações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Mas captou o sentimento do eleitor das entrevistas dos principais candidatos a presidente ao Jornal Nacional da TV Globo, o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.

Nas projeções de segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado (PSD), o petista tem 44% e o ex-governador de Goiás 42%; na disputa contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 44% e o ex-governador mineiro 42%. Nos dois cenários, há empate técnico no limite da margem de erro. E na disputa contra Renan Santos (Missão), Lula venceria por 44% a 39%. Não foram feitas projeções de segundo turno de Lula contra o candidato do Avante, Augusto Cury.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. O levantamento teve parceria de divulgação com o Aya Bancah Os dados foram coletados de 30 de agosto a 2 de setembro de 2026, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram realizadas 3.000 entrevistas em 716 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8 ponto porcentual. O intervalo de confiança é de 95%. A mostra está registrada no TSE sob o nº BR-07561/2026.

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