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Política "Polarização elimina hipótese de terceira via", lamenta ex-senador Álvaro Dias Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ex-senador aponta uma disputa acirrada, que poderá ser definida logo no primeiro turno

Candidato às eleições presidenciais de 2018, quando procurou representar uma terceira via, o ex-senador Álvaro Dias (MDB-PR) avalia que a polarização se manterá em 2026. Após seu aliado, o governador Ratinho Júnior (PSD), desistir da disputa, Dias avalia que nenhum movimento afetará o embate entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele aponta uma disputa acirrada, que poderá ser definida logo no primeiro turno, e fala sobre a possibilidade de voltar a encarar as urnas em outubro.

O senhor é aliado do governador Ratinho Júnior, que surpreendeu o meio político ao anunciar a desistência da candidatura presidencial. Já conversou com ele sobre isso?

Ainda não. Eu diria que é da história do Paraná. Todos os governadores do Paraná sonharam em ser presidentes da República e anunciaram candidaturas, mas nenhum disputou a eleição. E quando eu disputei, em 2018, já tinham transcorridos 29 anos do tempo que governei o estado, então já muito distante dos efeitos publicitários de uma gestão no cargo Executivo. E as dificuldades são impostas pela polarização atual. Certamente foi o que demoveu o governador Ratinho Júnior da ideia de disputar a eleição.

Nos bastidores, fala-se que teria a ver o fato do senador Sérgio Moro liderar as pesquisas para o governo. Como avalia?

Realmente o Sérgio Moro hoje lidera as pesquisas, mas há que se considerar um componente importante, que é o peso da máquina governamental. Nós teremos ainda um jogo a ser jogado, que é a definição do candidato do governador Ratinho Júnior. Então, embora o ex-juiz Sérgio Moro seja o favorito indicado pelas pesquisas hoje, muita água ainda vai passar debaixo da ponte. Dependendo da escolha que o governador fizer, e sobretudo da composição de chapa que ele conseguir consolidar, nós começamos a jogar. Porque aí iniciará um novo jogo, e as pesquisas podem ser alteradas.

Pesou também a aliança de Moro com o senador Flávio Bolsonaro, e sua iminente filiação ao PL?

O Flávio fez a aliança com o Moro no estado. Se não mudar, porque cada dia com a sua agonia. A informação hoje é que Moro vai filiar ao PL, mas como as coisas estão mudando muito rapidamente, eu fico sempre esperando que realmente aconteça para poder considerar o fato. Mas a verdade é que a polarização elimina a hipótese do chamado candidato de terceira via. A polarização se consolidou. Então, hoje a disputa é Lula (PT) e Flávio Bolsonaro. Uma eleição que pode inclusive acabar no primeiro turno, porque o país está tão dividido.

Falando no Moro, o senhor foi um dos primeiros a defender que ele entrasse para a política e hoje estão em campos opostos. Qual a sua avaliação que dele, do juiz da Operação Lava Jato, agora político e possível adversário na disputa pelo Paraná?

Na verdade, isso tudo é consequência do sistema que vivemos. As imperfeições do sistema produzem filhotes também imperfeitos. Sem fulanizar, hoje não há respeito às siglas partidárias. Os partidos não existem, então certos valores só valem para o discurso. Não há prática dos valores enunciados para conquistar a simpatia popular. Isso tudo cabe ao eleitor analisar. Me perguntam se o Brasil tem jeito. Tem, mas quem pode dar jeito no Brasil é o eleitor. Enquanto ele não prestar atenção nesses detalhes de comportamento, de postura, nós vamos ficar patinando.

O senhor disputou a eleição de 2018, quando ainda não havia essa polarização. Como analisa o caminho até aqui?

Em 2018 foi a consagração da polarização. Tínhamos várias alternativas. Pela esquerda, tinha o Guilherme Boulos, o Geraldo Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, e hoje não temos à esquerda nenhum outro candidato, pelo menos com qualquer força eleitoral, dividindo votos com o Lula. E havia candidatos com outros perfis, como João Amoêdo, Henrique Meireles e Cabo Daciolo. E a polarização se estabeleceu, ficamos entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E os que estavam ao centro foram dizimados eleitoralmente, ficaram com índices muito baixos, medíocres mesmo. Eu próprio, que estava na disputa, vi votos que se anunciavam inicialmente meus desaparecerem. Porque se estabeleceu o confronto da extrema esquerda com a estrela direita, e isso faz desaparecer as outras alternativas, como se não existisse vida inteligente entre esses campos.

E quando vai acabar isso?

Pois é, eu fico torcendo que esta seja a última eleição polarizada, com essa virulência, esse excesso. Porque o confronto é natural, é próprio da democracia, mas o confronto que vivemos hoje extrapola até os limites da democracia, em algumas ocasiões se torna violento, inóspito, tóxico, e leva as pessoas a não refletir e não dar importância a valores essenciais. O eleitor acaba se voltando contra suas próprias convicções para derrotar alguém, e escolhe um candidato não pela personalidade, mas porque tem condições de derrotar o outro. E o voto dessa forma não é consciente, nem faz bem ao país.

Sua filiação ao MDB ocorreu ainda no ano passado. Pretende disputar as eleições?

Eu não sei se participarei da campanha ou se serei um analista da vida pública brasileira, especialmente da disputa eleitoral deste ano. Meu desejo seria ficar em paz, como estou atualmente. Mas se houver necessidade de participação e uma convocação real, eu não posso fugir da responsabilidade. Obviamente vou participar, se sentir que realmente as pessoas estão considerando isso importante. Se sentir que há esse entendimento de que a minha participação como protagonista é importante, eu vou me sacrificar e participo. Se não, não.

Descarta então uma candidatura a deputado federal?

Eu ainda não tenho uma definição de candidatura. Só tenho uma definição. Ou serei candidato ao Senado, ou me afastarei definitivamente da política partidária e eleitoral, e não participarei mais de eleições. Posso me transformar num cronista, analista, observador da cena nacional, mas sem mandato. Meu objetivo não é um emprego na política. Fiquei mais de três anos calado, em silêncio, preferi tirar esse período de paz. Retornei agora à atividade política me filiando ao MDB em dezembro, para proteger um legado coletivo. Eu não preciso ser candidato. Posso ser, se sentir que há uma convocação maior e como gratidão, como reconhecimento às oportunidades que tive de oferecer respostas às exigências da sociedade. Vou esperar os outros se decidirem, depois eu me decidido. Sei que tem gente com muita pressa, e tem os prazos. Mas a convenção é até o começo de agosto. Até lá tem tempo.

Houve a informação de que o senhor teria recebido um convite do PL para ser candidato ao governo do Paraná. É verdade?

Uma boa pergunta. Realmente houve, não vou negar. Normalmente não gosto de falar sobre isso, até porque imaginam ser valorização pessoal. Houve uma consulta quando o governador Ratinho Júnior anunciou a candidatura à Presidência da República, desmontando o palanque do Flávio no Paraná. Eu disse que fiquei honrado com o convite, mas que não posso deixar o MDB. A partir dessa resposta, o assunto ficou encerrado, e houve então um convite ao Sérgio Moro, que parece estar se filiando ao PL para ser o palanque do Flavio no Paraná, que é um estado majoritariamente bolsonarista.

Sua atuação enquanto senador ficou marcada em diversas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). O Brasil vive dois escândalos, o do INSS e agora o do Banco Master. Isso lhe empolga para voltar à política?

É uma lástima, o Brasil não merece isso. O que tem que fazer agora é ir a fundo. Há que se revelar todos os fatos e responsabilizar civil e criminalmente os envolvidos nesses escândalos. Sem dúvida, passa a disputar um lugar de honra entre os grandes escândalos, a medalha de ouro das olimpíadas da corrupção. É um escândalo monumental, que envolve personalidades. Acho que precisa distinguir bem.

Esses escândalos repercutirão nas eleições ou serão abafados?

São grandes escândalos, é preciso clarear a situação. É preciso dizer para a população brasileira quem são os responsáveis por esses escândalos monumentais. O Brasil não pode viver pulando de um escândalo para o outro. Quando eu estava no Senado, dizia que o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Nós não podemos continuar nesse ritmo.

Qual a sua avaliação do governo Lula?

Os indicadores são extremamente positivos, tenho que considerar isso. Os indicadores econômicos, a queda do desemprego, da pobreza. Agora, estamos vivendo momentos delicados. Obviamente, como mudancistas, nós desejávamos reformas de mais profundidade. Desde 2018, eu vinha pregando uma medida inicial de governo, que seria a contenção dos gastos, um redutor de despesa. Hoje o grande problema do atual governo é o déficit público, o endividamento de forma avassaladora. E no Brasil são dois endividamentos fatais, o público e o privado, das famílias, que também cresce de forma assustadora. Esses são os dois gravíssimos problemas que deve o governo brasileiro enfrentar.

E o seu prognóstico para a eleição presidencial deste ano?

Será uma eleição disputada palmo a palmo, e que pode acabar no primeiro turno, exatamente em razão da grandiosidade dessa polarização. Mas será uma eleição muito disputada. Quem vencer, vencerá por muito pouco. Qualquer escorregão pode determinar a derrota.

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