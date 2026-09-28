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Eleições 2026 Polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida agita reta final da campanha eleitoral O Brasil tem a segunda maior população cristã do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo estudo do Pew Research Center publicado em 2025

Uma polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, agita a campanha a seis dias das eleições. O assunto marca a disputa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) pelo voto da maioria cristã do país.

No domingo (27), Lula citou versões divulgadas nas redes sociais segundo as quais Flávio Bolsonaro retiraria da santa católica o título de padroeira do Brasil. O candidato de direita negou a acusação.

O Brasil tem a segunda maior população cristã do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo estudo do Pew Research Center publicado em 2025.

Já segundo dados do Censo 2022 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 86,9% da população brasileira é formada por cristãos e, mais especificamente, 56,75% são católicos. Já os evangélicos representam 26,9% da população, fatia que tem crescido rapidamente nos últimos anos.

"Mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável (...) Eu não sei se foi fake news, o dado concreto é que isso está na rede social muito forte. (...) Ela vai ser patroeira do Brasil porque o povo brasileiro quer e tem fé", disse Lula à Band.

A declaração veio depois que Flávio afirmou que "nunca existiu" um plano para retirar o título da santa e acusou o governo de disseminar "fake news".

"Todo mundo viu que eu sou uma pessoa que respeita as religiões. Todas!", defendeu-se.

Entre os católicos, 48% pretendem votar em Lula no domingo, contra 29% em Bolsonaro, segundo pesquisa do instituto Quaest. Entre os evangélicos, o quadro se inverte: 46% apoiam o candidato de direita e 27%, Lula.

A polêmica começou após reportagens sobre uma suposta preocupação da Igreja Católica com o status da santa.

Apoiadores da esquerda recuperaram nas redes sociais um projeto arquivado, apresentado em 2007 pelo então deputado federal Victorio Galli (PP-MT) para retirar o título de padroeira da Nossa Senhora. O projeto foi arquivado em 2008. Em 2019, Galli foi nomeado assessor especial da Presidência sob a gestão de Jair Bolsonaro.

Logo se espalharam versões sobre supostas intenções atuais de Flávio Bolsonaro, embora o candidato não tenha feito declarações públicas a esse respeito.

Lula tem uma pequena vantagem nas pesquisas para o primeiro turno, em 4 de outubro, mas aparece empatado com Flávio em um eventual segundo turno, no dia 25.

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