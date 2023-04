Polícia acha 322 kg de maconha em caminhão registrado em nome da empresa da família de senador Seif

A- A+

No último dia 25 de março, um caminhão Volvo registrado no nome da empresa que pertence à família do senador Jorge Seif (PL-SC) foi apreendido com uma carga de 322,9 kg de maconha. O veículo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-487, próximo à região de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Em vídeo, Seif afirmou que o veículo foi vendido a um terceiro de forma parcelada e que, por isso, o bem ainda não foi transferido.

De acordo com informações da PRF, durante a fiscalização realizada na cidade sul-mato-grossense, agentes encontraram caixas para transporte de peixe vazias, o que levantou suspeitas. Após as buscas, foi verificada a presença de caixas vazias para o transporte de peixes, o que levantou a suspeita dos agentes que, após busca, encontraram 336 tabletes da droga.

As caixas encontradas teriam as iniciais JS, em referência a empresa da família do ex-secretário de Aquicultura e Pesca na gestão de Jair Bolsonaro (PL), a JS Pescados, e teriam sido juntamente compradas pelo caminhoneiro. Após a repercussão do caso, o senador gravou um vídeo para as redes sociais negando que ele e sua família tenham elo com o caso.

— Esse veículo de fato foi de propriedades da minha família. Mas no ano passado foi vendido exatamente na data de 09/09/2022 com devido registro cartorário na cidade de Itajaí, Santa Catarina, para um terceiro. O veículo foi vendido de forma parcelada, então só transferiríamos esse bem mediante a quitação que até o momento não ocorreu — afirmou o senador.

Em nota, a assessoria de Seif informou a família do senador não possui qualquer responsabilidade sobre o veículo: “Conforme contrato firmado entre as partes, o mesmo assumiu, a partir da compra, toda a responsabilidade pelo bem, não tendo o vendedor que se pronunciar por fatos ocorridos após a transmissão do mesmo”, disse Seif através de nota.

Nomeações para a família Bolsonaro

Em março, o senador nomeou dois integrantes da família Bolsonaro em seu gabinete: o filho 04 do ex-presidente, Jair Renan, e o namorado de Letícia Firmo, filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Jorge Seif, enquanto titular da Secretaria de Aquicultura e Pesca, foi alvo de críticas por uma viagem junto a integrantes do antigo governo de Bolsonaro a Dubai. De acordo com o ex-secretário, a viagem foi um "trabalho-passeio" que tinha como o intuito promover o turismo no Brasil.

Sua mulher, Catiane Seif , foi empossada como secretária-adjunta de Turismo no governo de Jorginho Mello, também aliado do ex-presidente.

