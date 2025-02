Polícia apura se ex-prefeito de Taboão da Serra pagou R$ 85 mil em fuzil usado em atentado forjado

A- A+

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo (MPSP) apuram se o dinheiro para comprar o fuzil que foi usado no atentado contra José Aprígio (Podemos), ex-prefeito de Taboão da Serra, saiu da conta do próprio político.



A informação consta de um acordo de delação premiada firmada com o Ministério Público por um dos presos, mas ainda carece de provas e as investigações continuam.

O fuzil custou R$ 85 mil, e as munições, R$ 15 mil, e segundo o colaborador foi Aprígio quem teria pagado pela arma. A informação foi divulgada inicialmente pelo g1 e confirmada pelo Globo.

Mas segundo o delegado Hélio Bressan, da Seccional de Taboão, "ainda não está claro quem foi a pessoa que pagou nem de onde saiu o dinheiro".

As investigações já concluíram, entretanto, que o atentado foi forjado pelo grupo político de Aprígio para causar comoção com fins eleitorais. Ao menos três ex-secretários municipais estariam envolvidos no plano, e o próprio ex-prefeito também é investigado sob a suspeita de ter participado da farsa.

O ataque a tiros ocorreu em 18 de outubro de 2024, antes do segundo turno no qual Aprígio disputou contra Engenheiro Daniel (União). Mesmo assim, Daniel saiu vencedor da disputa.



A defesa do ex-prefeito afirmou que ele foi "surpreendido com o desdobramento das investigações envolvendo a tentativa de homicídio que sofrera durante as eleições municipais" de 2024.



"José Aprígio é vítima, sofreu um tiro com armamento pesado em outubro de 2024 que, por sorte, não ceifou a sua vida", declarou o advogado Allan Mohamed Melo Hassan, em nota.

Nesta segunda, MP e Polícia fizeram uma operação conjunta para cumprir dois mandados de prisão e dez de busca e apreensão contra os envolvidos no crime.



Um dos presos foi Valdemar Aprígio da Silva, que teria ajudado a planejar a simulação do atentado junto com mais dois secretários municipais da época. Valdemar era secretário de Manutenção. Também estariam envolvidos os então secretários de Transportes (José Vanderlei Santos) e Obras (Ricardo Rezende Garcia).

No atentado, Aprígio foi atingido no ombro esquerdo e chegou a ficar alguns dias internado no Hospital Albert Einstein. As imagens dele sangrando foram amplamente exploradas em suas redes.



Outros tiros atingiram o carro blindado onde ele estava, e o motorista, um secretário e um fotógrafo que estavam no veículo não foram atingidos.



Os investigadores apontam que tudo não passou de uma simulação planejada, mas o delator afirmou que o tiro que atingiu o político estava fora do script: o plano era que a blindagem do carro segurasse os disparos, mas o vidro quebrou e ele acabou ferido.

Na operação desta segunda, foram apreendidos R$ 320 mil em espécie, duas carabinas, uma espingarda, dois revólveres, uma pistola, computadores, celulares, pen drives e munição.

