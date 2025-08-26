A- A+

RIO DE JANEIRO Polícia busca pistas para identificar responsáveis por roubo em casa de ex-sogros de Jair Bolsonaro Crime aconteceu no domingo, em Resende, no Sul Fluminense. Veículo levado por criminosos foi abandonado em uma área rural que dá acesso a um município do Estado de São Paulo

A Polícia Civil realizou uma perícia em um Ford Focus para tentar encontrar pistas que ajudem a identificar os bandidos responsáveis por assaltar, neste domingo, a casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Resende, no Sul Fluminense.



O veículo foi levado por criminosos e abandonado numa estrada rural que dá acesso ao município de Arapeí, no Estado de São Paulo. Durante o roubo, os assaltantes chegaram a manter como reféns, por mais de uma hora, Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-mulher de mulher de Bolsonaro, e os pais dela, de 85 e 86anos respectivamente.

Os bandidos fugiram levando joias, celulares e um Ford Focus. O veículo foi recuperado por policiais do 37ºBPM(Resende) horas após o assalto, em uma área que concentra sítios, a cerca de 25 quilômetros de distância do local em que foi roubado. Informações iniciais recebidas pela Polícia Civil dão conta que pelo menos três bandidos participaram da ação.





Casa revirada. Em vídeo, vítimas mostraram como os ladrões deixaram a residência: armários abertos e objetos jogados — Foto: Reprodução



Dois deles, usando máscaras e capuzes teriam invadido a residência dos avós maternos do senador Flávio Bolsonaro(PL-RJ), enquanto um terceiro ficou aguardando a dupla em um carro. Os criminosos utilizaram uma corda para escalar um muro e entrar no quintal do imóvel, localizado em Resende, no Sul Fluminense. Em seguida, esperaram a avó do senador abrir a porta da cozinha da casa, pouco depois das 8h, para render a vítima. Além dos idosos, Rogéria Nantes Bolsonaro, filha do casal, também foi rendida.

A notícia de que a casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro havia sido invadida por bandidos veio à tona após o senador Flávio Bolsonaro relatar o caso nas redes sociais, neste domingo. Ele revelou que sua mãe e seus avós maternos ficaram na mira dos criminosos por mais de uma hora. E que tiveram joias e um carro da família roubados.

Armadilhas, redes e paciência: operação busca resgatar 40 gatos que vivem em telhado em Botafogo; vídeo

“Não foi um simples assalto”, escreveu Flávio Bolsonaro na postagem. Segundo ele, o grupo abordou sua mãe, identificando-a e fazendo ameaças. O senador contou que os bandidos afirmaram conhecer quem ela era e queriam saber onde estava “o dinheiro que o Bolsonaro” mandaria para seus avós.

Violência: mulher é atingida por bala perdida no Chapadão durante operação do Bope

“Reviraram a casa inteira, Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô”, continuou ele. O senador escreveu ainda que todos passam bem, mas que o episódio foi marcado por muita violência: “Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”.

Junto com o relato, ele publicou um vídeo no qual Rogéria - também mãe do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) — dá detalhes do que viveu. As imagens mostram portas e gavetas dos armários da casa abertas, e objetos espalhados pelo chão e em cima de móveis da residência.

De acordo com Rogéria, os bandidos chegaram usando luvas, mas as retiraram na hora de cobrirem a boca das vítimas com fita adesiva. Durante as ameaças, disse ela, os criminosos contaram que seriam oriundos da Penha, na Zona Norte do Rio.

“Levaram os celulares, levaram algumas joias. Eles estavam procurando dinheiro. Já vieram certo, porque disseram que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá”, declarou ela. “Parece que já veio mandado”, acrescentou. O EXTRA tentou contato com a família, mas não obteve respostas.

O caso é investigado pela 89ªDP (Resende).

Veja também