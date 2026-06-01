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Investigação Polícia Civil deflagra operação contra dona de produtora de filme sobre Bolsonaro Investigação aponta suspeita de fraudes e desvios de recursos públicos no contrato que a ONG de Karina da Gama firmou com a Prefeitura de São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta segunda-feira (1º), a Operação Wi-Fi, que apura suspeitas de fraudes no contrato da ONG Instituto Conhecer Brasil (ICB) com a Prefeitura de São Paulo. O ICB tem como dona Karina Ferreira da Gama, que também é dona da Go Up Entertainment, produtora responsável pelo filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Jim Caviezel como Jair Bolsonaro Fonte: Instagram/Reprodução

Segundo a Polícia Civil, há suspeitas de fraude na licitação e na execução do contrato, e também de desvio de recursos públicos no âmbito da contratação. O instituto foi contratado por R$ 108 milhões pela gestão Ricardo Nunes (MDB) para instalar 5 mil pontos de Wi-Fi gratuito em vias públicas da cidade. A gestão municipal foi procurada para comentar a operação e ainda não respondeu. O espaço está aberto.

A investigação começou após investigações do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que aponta suspeitas no direcionamento do chamamento público, do qual apenas o Instituto Conhecer Brasil participou ainda que não tivesse qualquer “experiência anterior ou capacidade técnica no setor de telecomunicações”. Outros problemas apontados na apuração foi que a ONG contrata serviços por preços muito acima do mercado, e que a Prodam, empresa pública municipal de tecnologia de São Paulo, prestaria serviços idênticos pelos custos de R$ 230,00 para implantação por ponto e R$ 306,00 para manutenção mensal por ponto, enquanto o ICB cobra R$ 1.800 por ponto de internet instalado.

Há ainda suspeita de irregularidades na prestação de contas da entidade apresentada à prefeitura. Segundo os documentos protocolados junto à gestão municipal, a ONG de Karina apresentou R$ 8,5 milhões de faturas referentes à contratação de serviços da Make Onde Tecnologia Digital Ltda. Entretanto, não houve emissão de notas fiscais sobre o serviço.

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