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Polícia Civil diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime ao ter arma em casa em prisão domiciliar

Apesar de não ver crime de Bolsonaro no caso, a Polícia Civil indiciou o sargento Estácio Leite da Silva Filho por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

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Polícia Civil diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime ao ter arma em casa em prisão domiciliarPolícia Civil diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime ao ter arma em casa em prisão domiciliar - Foto: Ton Molina/STF

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito sobre a arma de fogo do ex-presidente Jair Bolsonaro apreendida durante uma blitz do bafômetro. A corporação não viu crime por parte do ex-chefe do Executivo, afirmando que ele tinha registro válido da pistola, sem restrições conhecidas para que tivesse a arma em sua residência.

"Não vislumbro materialidade e conduta dolosa de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito", escreveu o delegado Thiago Boeing da Silva no relatório final da investigação. Segundo ele, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e a arma não foi recolhida nem foi lançada restrição em seu registro.

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Apesar de não ver crime de Bolsonaro no caso, a Polícia Civil indiciou o sargento Estácio Leite da Silva Filho por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

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