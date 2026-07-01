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ex-presidente Polícia Civil diz ao STF que Bolsonaro não cometeu crime ao ter arma em casa em prisão domiciliar Apesar de não ver crime de Bolsonaro no caso, a Polícia Civil indiciou o sargento Estácio Leite da Silva Filho por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu o inquérito sobre a arma de fogo do ex-presidente Jair Bolsonaro apreendida durante uma blitz do bafômetro. A corporação não viu crime por parte do ex-chefe do Executivo, afirmando que ele tinha registro válido da pistola, sem restrições conhecidas para que tivesse a arma em sua residência.

"Não vislumbro materialidade e conduta dolosa de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito", escreveu o delegado Thiago Boeing da Silva no relatório final da investigação. Segundo ele, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa de Bolsonaro e a arma não foi recolhida nem foi lançada restrição em seu registro.

Apesar de não ver crime de Bolsonaro no caso, a Polícia Civil indiciou o sargento Estácio Leite da Silva Filho por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

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