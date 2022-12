A- A+

operação nero PF: Investigados por atos de vandalismo em Brasília frequentaram acampamento no QG do Exército Operação Nero foi deflagrada nesta quinta-feira (29) para cumprir 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão

A Polícia Civil e Polícia Federal afirmaram nesta quinta-feira (29) que os investigados por atos violentos realizados em Brasília no último dia 12 frequentaram o acampamento de atos antidemocráticos montado no quartel-general do Exército, na capital federal.

A informação foi confirmada pelo próprio diretor-geral da PF Márcio Nunes de Oliveira, durante entrevista coletiva sobre a operação deflagrada nesta quinta.

"Vários dos indíviduos, quase a totalidade, passaram pelo QG", afirmou.

O delegado da Polícia Civil Leonardo Cardoso, que também acompanha as investigações, disse que também detectaram esse vínculo.

"O que se apurou sobre o dia 12 é que não havia um planejamento prévio. Eram pessoas que de alguma forma frequentavam o movimento que está instalado o QG do Exército", afirmou.

Nesta quinta-feira, a Polícia Civil e a Polícia Federal deflagraram a Operação Nero, que cumpre 11 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Até o momento, apenas quatro foram presos. Os demais estão sendo procurados ainda.

