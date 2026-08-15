A- A+

AMEAÇA Polícia do Senado cumpre mandado contra suspeito de ameaçar Flávio Bolsonaro nvestigado prestou depoimento e teve dispositivos eletrônicos apreendidos; material será submetido a perícia

A Polícia do Senado cumpriu neste sábado um mandado de busca e apreensão em Juiz de Fora (MG) após investigar uma ameaça feita em rede social ao senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). O investigado foi localizado e prestou depoimento à autoridade policial legislativa.

Segundo nota divulgada pela corporação, a ameaça foi identificada pela Sala de Situação de Inteligência da Polícia do Senado durante o monitoramento de riscos a parlamentares em campanha. Flávio foi informado sobre o caso e apresentou uma representação criminal à Polícia Legislativa.

A partir da representação, a Polícia do Senado afirma ter realizado diligências para identificar o responsável pela publicação e preservar as evidências digitais. O caso foi então encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais.



Após manifestação do Ministério Público, a Justiça autorizou medidas solicitadas no âmbito da investigação, entre elas a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos e a adoção de medidas cautelares de proteção a Flávio. A nota não detalha quais foram as cautelares determinadas.

A operação deste sábado foi realizada por uma equipe da Polícia do Senado com a colaboração da Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo a corporação, o material apreendido será submetido a perícia.

A diligência ocorre às vésperas de uma agenda de campanha de Flávio em Juiz de Fora. O candidato tem compromissos previstos na cidade na próxima segunda-feira. O município foi palco do atentado contra Jair Bolsonaro em setembro de 2018, quando o então candidato à Presidência foi esfaqueado durante um ato de campanha.

De acordo com a Polícia do Senado, a investigação faz parte das medidas de segurança institucional adotadas para as eleições de 2026. A Sala de Situação de Inteligência acompanha as agendas públicas de parlamentares em campanha, identifica potenciais ameaças e mantém articulação com órgãos de segurança dos estados e municípios.

A Polícia do Senado informou que a investigação prossegue sob sigilo e destacou que devem ser resguardados o devido processo legal e a presunção de inocência.

Veja também