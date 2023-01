Polícia e Exército chegam a acampamento bolsonarista no QG de Brasília

A- A+

Uma operação conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e pelo Exército Brasileiro deve fazer, na manhã desta segunda-feira (9), a desmobilização do acampamento bolsonarista diante do Quartel-General do Exército, em Brasília. A informação é do G1. Grupos de bolsonaristas já começaram a deixar o local.

As forças de segurança buscam cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para o desmonte imediato da mobilização dos apoiadores do ex-presidente derrotado nas urnas em outubro de 2022, Jair Bolsonaro (PL).

Antes dos atos de terrorismo em Brasília no domingo (8), os criminosos estavam acampados.

Segundo o G1, a entrada de carros no local está proibida na manhã desta segunda-feira, mas pedestres ainda circulam livremente.

Barreira de agentes de segurança acompanha a movimentação e há forte policiamento no local.

