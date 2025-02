Atentado forjado: Polícia encontra R$ 300 mil na casa de ex-prefeito de Taboão da Serra investigado

A- A+

Durante a operação realizada na semana passada que mirou suspeitos de terem planejado o falso atentado contra José Aprígio (Podemos), ex-prefeito de Taboão da Serra, a Polícia Civil e o Ministério Público encontraram cerca de R$ 300 mil em dinheiro na casa do político. O momento foi registrado em vídeo divulgado pela TV Globo nesta segunda-feira (24).

As autoridades investigam qual teria sido o papel de Aprígio na farsa. Em outubro de 2024, o carro do político foi atingido por tiros de fuzil quando passava pela rodovia Régis Bittencourt. Na semana passada, investigação da Polícia Civil e do MPSP concluiu que o atentado foi forjado por aliados do prefeito para causar comoção eleitoral às vésperas do segundo turno — ainda assim, ele não conseguiu se reeleger.

Na operação da semana passada, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão, e Aprígio foi um dos alvos. Uma pessoa foi presa. A defesa do ex-prefeito afirmou que ele foi "surpreendido com o desdobramento das investigações envolvendo a tentativa de homicídio que sofreu durante as eleições municipais" de 2024.

"José Aprígio é vítima, sofreu um tiro com armamento pesado em outubro de 2024 que, por sorte, não ceifou a sua vida", declarou o advogado Allan Mohamed Melo Hassan, em nota.

Durante as investigações sobre o ataque, o MPSP firmou um acordo de colaboração com Gilmar e Jesus Santos, que dirigia o carro de onde partiram os tiros contra Aprígio e que foi preso no ano passado.



Na delação, ele contou que uma pessoa que se identificava como secretário de Obras de Taboão da Serra teria contratado dois homens que planejaram o atentado, Anderson da Silva Moura, o Gordão, e Clovis Reis de Oliveira. Anderson foi preso na semana passada e Clovis está foragido.

Na delação, Gilmar disse que havia alertado aos comparsas que o fuzil furaria a blindagem do carro. Gilmar disse que tudo não passou de uma farsa organizada por aliados do então prefeito — as autoridades ainda investigam se Aprígio participou do caso.

