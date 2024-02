A- A+

INVESTIGAÇÃO Polícia Federal diz que identificou um suspeito da tentativa de invasão do Alvorada Presidente Lula estava na residência oficial no momento da tentativa

A Polícia Federal informou, neste sábado, 24, que identificou um homem suspeito de ter tentado invadir o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o órgão, ele foi localizado em um condomínio nas proximidades. A identidade não foi divulgada.



"Neste momento, ele está prestando esclarecimentos na Superintendência de Polícia Federal do Distrito Federal", diz a nota. "O veículo que teria sido usado na tentativa de invasão foi apreendido. A PF realiza perícias no automóvel e no local da ocorrência. As investigações seguem em curso."



Ainda pela manhã, o motorista de um carro furou o bloqueio feito pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na área de acesso ao Alvorada. O veículo teve os pneus furados por um dispositivo de bloqueio, mas conseguiu fugir. Agentes do GSI chegaram a disparar tiros de advertência.

O presidente Lula estava na residência oficial no momento da tentativa de invasão, mas não correu risco.

Veja também

deferido Ministro do STF defere parcialmente pedido do Governo do Estado para suspender LDO