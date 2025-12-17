A- A+

GENERAL PRESO Polícia Federal pede mais tempo para entregar perícia médica de Heleno Corporação avalia se ex-ministro, diagnosticado com Alzheimer, tem condições de continuar preso em unidade militar

A Polícia Federal (PF) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma ampliação do prazo para apresentar a perícia médica do ex-ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional). O prazo terminaria nesta quarta-feira, mas a PF quer ter até o dia 26 de dezembro para entregar o resultado da avaliação.

A perícia foi realizada na sexta-feira (12) em Heleno, que cumpre pena no Comando Militar do Planalto. Entretanto, de acordo com a corporação, o médico responsável pediu mais tempo para analisar novos documentos apresentados pela defesa.

A medida foi determinada por Moraes no início do mês, após a defesa de Heleno solicitar sua transferência para a prisão domiciliar, devido a um diagnóstico de Alzheimer. O objetivo é avaliar a memória e outras funções cognitivas do ex-ministro, assim como "os cuidados necessários para manutenção de sua integridade física e cognitiva, e necessidade — ou não — de supervisão contínua".

Moraes afirmou que a medida era necessária devido a "informações contraditórias". O diagnóstico foi revelado pelo próprio Heleno após ser preso, no fim de novembro. O ex-ministro disse conviver com a doença desde 2018. Já a defesa afirmou ao STF que o quadro foi fechado no início deste ano.

Heleno está cumprindo a pena de 21 anos de prisão que recebeu do STF na ação penal da trama golpista. Por ser general da reserva, ele teve o direito de ficar em uma unidade militar.

Ao ser admitido na prisão, o ex-ministro foi submetido a um exame médico e relatou que é "portador de Demência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante".

Os advogados de Heleno, no entanto, afirmam que provavelmente houve um erro do perito que realizou o exame após a prisão e sustentam que o diagnóstico é deste ano.

