Polícia Federal reconsidera e permite que defesa de Bolsonaro acesse inquérito das joias

A- A+

A Polícia Federal (PF) mudou de ideia e concedeu à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acesso ao inquérito que investiga a tentativa do governo de trazer ao Brasil um conjunto de joias oferecido pela Arábia Saudita. O processo corre em sigilo na Superintendência da Receita Federal de São Paulo.

Na semana passada, a PF havia negado acesso sob o argumento de que o ex-presidente ainda não era investigado. Agora, os advogados de Bolsonaro terão acesso ao processo e aos autos.

As joias valiosas foram presentes da Arábia Saudita para a comitiva brasileira, em outubro de 2021. Um estojo, avaliado em R$ 16,5 milhões foi apreendido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos porque não foi declarada. O governo Bolsonaro tentou as peças antes embarcar para os Estados Unidos, mas não conseguiu.

Outro embrulho de joias, também não declarado, passou pela alfândega e acabou no acervo pessoal do presidente.

Todas as joias são da grife luxuosa Chopard.

Veja também

Terras indígenas Após área yanomami, governo prevê operações em mais seis territórios