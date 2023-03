Polícia investiga ameaça de estupro e morte contra filha de deputado petista

A- A+

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul investiga as ameaças de morte e estupro recebidas por Nicole Radde, 21, filha do deputado estadual Leonel Radde (PT-RS). A mensagem enviada por um número anônimo no WhatsApp para a filha do parlamentar sugere ser uma reação a um pedido de Radde para cancelar um show de uma banda acusada de ser neonazista: "Enquanto seu papai não parar de atacar, não iremos parar também", diz o texto.

Na última semana, o parlamentar integrou o movimento on-line que culminou no cancelamento do show da banda norueguesa Mayhem, acusada de ser neonazista, que ocorreria nesta terça-feira em um bar em Porto Alegre.

A filha do parlamentar recebeu a mensagem neste domingo, dois dias após o anúncio de que o evento não iria mais ocorrer. "Ele (Leonel Radde) joga sujo e a gente joga mais sujo ainda. Isso é uma ameaça real. Depois que ele encontrar a filhinha dele estuprada e jogada numa vala será tarde demais. O recado está dado", diz o autor.

O deputado relacionou as ocasiões em suas redes sociais: "Esse é o resultado de enfrentar e expor nazifascistas. Espero que quem passa pano para a banda neonazista e racista reveja as atitudes", escreveu Radde.

Políticos do PT prestaram solidariedade a Radde pelo ocorrido. A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) comentou na publicação do colega de sigla: "Meu total apoio e, se precisares, conte comigo para acionar medidas de proteção a tua família. Bem sei que uma das características mais abomináveis do nazifascismo é a violência contra as pessoas que mais amamos. Zero tolerância a esta grave ameaça", afirmou.

Em nota, a bancada estadual do partido no Rio Grande do Sul também repudiou o caso: ". É inaceitável a intolerância, a disseminação de mensagens de ódio e a violência contra as mulheres, no caso específico, de uma jovem, filha do parlamentar", diz trecho do posicionamento do PT-RS.

Veja também

eleições Fraude em eleição na Paraíba faz três vereadores não envolvidos perderem o mandato antes do tempo