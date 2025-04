A- A+

Brasil Polícia Legislativa dispersa indígenas que protestavam em frente ao Congresso com bombas de gás Assessoria da Câmara dos Deputados afirma que cerca de mil indígenas ultrapassaram barreira

Um protesto de indígenas, organizado pelo Acampamento Terra Livre, acabou com bombas de gás de efeito moral depois que manifestantes e policiais legislativos entraram em conflito.

De acordo com a assessoria da Câmara dos Deputados, cerca de mil indígenas romperam a linha de defesa da Polícia Militar do Distrito Federal, derrubaram os gradis e invadiram o gramado do Congresso Nacional.

“As Polícias Legislativas Federais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal usaram agentes químicos para conter a invasão e impedir a entrada no Palácio do Congresso”, afirma a nota divulgada pela Câmara.

Segundo a administração da Casa, o acordo com o movimento indígena, que reúne lideranças de diferentes etnias do país, era que os cerca de 5 mil manifestantes chegassem apenas até a Avenida José Sarney, anterior à Avenida das Bandeiras, que fica próxima ao gramado do Congresso. Mas, parte dos indígenas resolveu avançar o limite.

A deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) estava no protesto e respirou fumaça do gás lacrimogênio. Ela foi atendida por médicos da Câmara.

