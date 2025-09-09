Qua, 10 de Setembro

Justiça

Polícia prende suspeito de incendiar banheiros químicos na Esplanada

Agentes apuram se há relação com julgamento de Bolsonaro no STF

Banheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios em frente a Rodoviária do Plano PilotoBanheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios em frente a Rodoviária do Plano Piloto - Foto: Antonio Cruvinel/Divulgação

Dez banheiros químicos foram incendiados no gramado da Esplanada dos Ministérios no final da manhã desta terça-feira (9). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal controlou rapidamente as chamas, mas uma fumaça alta e escura ficou visível de vários pontos do centro da capital.

Um suspeito já foi preso por policiais militares e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia Civil do DF. 

De acordo com Polícia Militar, a perícia da Polícia Civil foi chamada e a investigação sobre outros autores e motivação está em curso. 

O incêndio colocou a segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) em alerta. A Primeira Turma do STF retomou hoje o julgamento que pode condenar Bolsonaro e mais sete aliados por uma trama golpista que teria atuado para reverter o resultado das eleições de 2022. 

