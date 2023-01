A- A+

Invasão em Brasília PM retira extremistas da rampa do Planalto; porta com nome de Alexandre de Moraes é arrancada Bolsonaristas continuam ocupando a Praça dos Três Poderes e o Congresso.

Depois de tentar conter, sem sucesso, os extremistas com spray de pimenta, a Polícia Militar do Distrito Federal (DF) conseguiu retirar os terroristas da rampa do Palácio do Planalto na tarde deste domingo (8). A corporação também retomou o controle das sedes do Executivo e do Supremo Tribunal Federal (STF).



No entanto, ainda há muitos radicais na Esplanada dos Ministérios e no Congresso Nacional. Segundo informações da Globo News, os bolsonaristas chegaram a invadir o gabinete da Presidência da República, deixando depredações em, praticamente, todos os locais por onde passaram.

Os invasores quebraram vidraças e objetos. Na sede do STF, chegaram a arrancar a placa com o nome do ministro Alexandre de Moraes na porta do gabinete dele.

Porta com nome do ministro Alexandre de Moraes foi arrancada por bolsonaristas (Foto: Reprodução/Twitter)

A repressão à invasão é feita pelo Batalhão de Choque da PM do Distrito Federal. Os policiais tentaram impedir o avanço dos terroristas utilizando o spray de pimenta, mas não tiveram êxito.



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o secretário de Segurança, Alexandre Torres, que foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e está nos Estados Unidos.

