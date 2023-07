Policial e ex-noivo de Carla Diaz: quem é Felipe Becari, investigado por aliança dada a atriz

A- A+

Ex-noivo da atriz e ex-BBB Carla Diaz, o deputado federal Felipe Becari (União-SP) tornou-se alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo por suspeitas relativas à aliança dada pelo parlamentar à ex-companheira.



Em maio, a atriz comentou o caso em suas redes sociais, citando "denúncias anônimas" que questionaram o valor do anel de noivado. A suspeita é que Becari tenha cometido os crimes de peculato e estelionato, já que, segundo os promotores, teria apresentado sinais de riqueza incompatíveis com os próprios rendimentos.



Nesta terça-feira (25), ao anunciar o término com a atriz nas redes, Becari afirmou que a investigação havia sido arquivada. No entanto, a afirmação acabou desmentida pelo MP.

Becari postou nesta terça-feira, em meio a uma declaração sobre o fim do noivado com a atriz: "Talvez a verdade, como aquela que envolve todos as coisas ruins de que fomos acusados, até nosso anel de noivado e que já foram ARQUIVADAS, não interesse, e por isso mesmo que nem fizemos questão de publicar".

A investigação do órgão mira um possível desvio de recursos de uma organização que leva o nome do deputado e faz acolhimento de animais vítimas de maus-tratos. As cifras arrecadadas teriam sido usadas para pagar despesas pessoais, como no presente dado à então noiva e também numa viagem do casal para a Itália, onde o pedido de casamento foi feito.



Contatado pelo Globo, no entanto, o MP-SP esclareceu, por nota, que solicitou mais tempo para prosseguir nas investigações. "O inquérito civil 14.0739.3438/22 não foi arquivado, e sim encaminhado ao Conselho Superior do MP-SP para pedido de prorrogação de prazo. O caso tramita sob sigilo", diz o texto.

Confrontado pelo Globo a respeito da declaração sobre o arquivamento no Instagram, Becari pediu que sua equipe jurídica fosse procurada, mas os advogados não responderam aos contatos até a publicação da reportagem. Citando um número processual diferente do informado pelo MP-SP — referente a uma apuração que, segundo o deputado, "também envolvia ela (Carla Diaz) e mais pessoas" —, o parlamentar alegou que os casos "um por vez vão sendo esclarecidos" e acrescentou que o anel foi pago parcelado no cartão de crédito:

— Tudo o que foi feito na minha vida até hoje foi lícito — assegurou.

De acordo com os advogados do parlamentar, o inquérito mantido é outro, e não tem relação com o caso do anel de noivado. "O inquérito policial que investigou hipotético crime com relação ao anel (inequivocamente inexistente), foi devidamente arquivado", diz a defesa.

Em maio, além de um longo desabafo de cunho pessoal publicado nas redes sociais, Becari também publicou uma "nota de esclarecimento" assinada por sua "assessoria jurídica". De acordo com o texto, o deputado "tem sido alvo de notícias completamente falsas e de cunho categoricamente criminoso". O comunicado acrescenta que o parlamentar "tem adotado todas as medidas judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, bem como tem colaborado ativamente com as autoridades para o restabelecimento da verdade". Becari afirmou que "requereu abertura de uma investigação para apuração de prática do crime de perseguição, tendo como alvo dezenas de pessoas já identificadas".

Quando o caso veio à tona, há pouco mais de dois meses, Carla Diaz também se manifestou e relacionou à situação a um romance vivido por ela durante a participação no reality show. "Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro", escreveu a atriz. E continuou: "A situação agora foi para outro nível, para um patamar que eu jamais poderia pensar. Fizeram denúncias anônimas ao Ministério Público, por exemplo, questionando o valor do meu anel de noivado. E questionando também uma viagem que fiz para Itália, que foi fruto/paga de uma relação minha com marcas parceiras. Tenho tudo documentado".

Quem é Felipe Becari

Filho de um advogado e de uma auxiliar odontológica, Felipe Becari, de 36 anos, é formado em Educação Física e Direito e foi eleito vereador em 2020 pelo PSD com 98.717 votos, sendo o quarto mais votado da capital paulista. Policial civil desde os 23 anos, sua principal plataforma política, agora levada para a Câmara de Deputados, é a defesa dos animais.

Nas eleições de outubro de 2022, desta vez pelo União Brasil, Becari foi eleito deputado federal por São Paulo, com 178.777 votos. A mudança de sigla foi tensa, já que o PSD chegou a pedir a cassação do mandato como vereador por infidelidade partidária.

No Instagram, o parlamentar tem 1,8 milhão de seguidores; no YouTube, 651 mil inscritos em seu canal. Como policial, suas principais ações foram na área de combate ao tráfico de animais e maus-tratos, tendo, inclusive, aparecido em ações ao lado da ativista Luisa Mell.

Em dezembro de 2020, ao tentar resgatar uma cobra no condomínio onde morava, Felipe foi picado e acabou internado. "De todas as cobras que já peguei (e documentei aqui por várias vezes) foi a primeira vez que se tratava de uma filhote de Jararaca. É um veneno muito perigoso, pois pode causar insuficiência renal e consequente processo de hemodiálise, por isso a internação na U.T.I. para monitoramento de rim, urina e parâmetros, enquanto o veneno é eliminado do organismo", escreveu ele na ocasião.

Becari e Carla Diaz estavam juntos há cerca de dois anos. Em janeiro de 2022, ao fazer um vídeo no quarto de um hotel no qual o casal estava hospedado, a atriz mostrou a mesinha de cabeceira e gerou burburinho entre os fãs: lá estava um gel lubrificante. O assunto ganhou fôlego na internet, e a ex-BBB chegou a faturar fazendo propagandas para a marca do produto.

