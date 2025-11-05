Qua, 05 de Novembro

SUSTO EM BRASÍLIA

Policial penal dispara acidentalmente arma em anexo da Câmara dos Deputados

Disparo ocorreu em área de segurança destinada a desmuniciar armas; ninguém ficou ferido

Fachada da Câmara dos Deputados, em BrasíliaFachada da Câmara dos Deputados, em Brasília - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Um policial penal disparou acidentalmente uma arma de fogo na noite dessa terça-feira (4), no Anexo IV da Câmara dos Deputados, em Brasília. Segundo a assessoria da Casa, ninguém ficou ferido.

O disparo aconteceu dentro da chamada caixa de areia da Sala de Acautelamento de Arma de Fogo, espaço usado para desmuniciar ou municiar armas de servidores e visitantes que têm porte legal e precisam acessar os prédios da Câmara.

Após o incidente, o policial foi levado à delegacia da Polícia Legislativa Federal da Câmara, onde registrou ocorrência.

De acordo com a nota oficial, o procedimento é padrão nesses casos. Depois do registro, o agente foi liberado.

A assessoria da Câmara informou que a arma estava sob controle do policial no momento do disparo e que a área é preparada justamente para conter esse tipo de incidente, reduzindo riscos de ferimentos ou danos.

