DISCURSO Político, presidente e Ministério da Fazenda só trabalham com pressão, diz Lula O petista também disse publicamente que o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, precisa liberar recursos para a construção da ferrovia Transnordestina

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 2, que políticos, presidente e o Ministério da Fazenda só trabalham com pressão. Ele deu a declaração no Porto do Pecém, no Ceará.

Lula falava sobre o programa Pé-de-Meia, que terá uma ampliação anunciada ainda nesta sexta. Mencionou a evasão de jovens do ensino médio.

Em seguida, disse: "Eu falei, 'vamos encontrar uma solução'. Se não tiver dinheiro, vamos lá para o Dario Durigan, secretário-executivo da Fazenda. Se ele reclamar, vamos forçar. Porque tanto político, presidente, quanto o Ministério da Fazenda, só trabalham com pressão. Se a gente não pressionar, não sai", declarou Lula.

O petista também disse publicamente que o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, precisa liberar recursos para a construção da ferrovia Transnordestina.

"Estou convidando o Aloizio Mercadante para liberar os recursos que tem que liberar para fazer a ferrovia. Segundo, eu tô te convidando porque nós vamos fazer um jantar, antes de eu deixar a presidência, andando nesse trem de onde for até chegar aqui no porto", afirmou Lula.

O presidente da República também reclamou de críticas sofridas pelos gastos com obras. "Na hora que o governo tem que decidir fazer uma obra, sempre aparece alguém dizendo que custa muito. A gente nunca para pensar o quanto custa não fazer. Quando o Nordeste não deixou de ganhar em desenvolvimento por conta do atraso de uma ferrovia?", declarou ele.

