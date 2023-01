A- A+

Repercussão Políticos reagem à invasão do Congresso Nacional por bolsonaristas Grupo invade salão nobre do Parlamento e chega a depredar espaço do Congresso

Políticos e personalidades reagiram à invasão realizada neste domingo (8) por centenas de bolsonaristas radicais. Além do ministro da Justiça, Flávio Dino, o próprio secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres (ex-chefe da mesmo pasta que Dino), outros nomes se manifestaram sobre o tema nas redes sociais.

Humberto Costa

O Governo do DF, mais do que irresponsável, foi conivente com os atos terroristas a que estamos assistindo. Os criminosos contaram com o apoio das forças de segurança para praticar a barbárie em curso.

Gleisi Hoffmann



Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer.

Randolfe Rodrigues

Atenção! Eu e a presidente do PT estamos agora representando ao Procurador-geral da República para que seja decretada intervenção na Segurança Pública do DF.

OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) considera inaceitável a invasão dos prédios públicos e os ataques desferidos contra os Três Poderes realizados neste domingo.

Além da depredação física, os ataques têm como objetivo o enfraquecimento dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e da Constituição Federal, que são os pilares do mais longevo período democrático da história brasileira.

Tais atos devem ser repelidos pelas forças de segurança de acordo com as disposições legais. É hora de encerar de uma vez por todas os intentos contra o Estado Democrático de Direito no país. Somente assim será possível buscar a pacificação necessária ao Brasil. Para isso, é preciso que os artífices dos levantes golpistas sejam identificados e punidos, sempre tendo acesso ao devido processo, à ampla defesa e ao contraditório.

A OAB lembra que as liberdades de expressão e manifestação, protegidas pela Constituição Federal, não incluem permissão para ações violentas nem para atentados contra o Estado Democrático de Direito.

A Ordem acompanhará os desdobramentos do episódio e está pronta para atuar, de acordo com suas incumbências legais e constitucionais, em defesa das instituições republicanas e das prerrogativas de advogadas e advogados que trabalharem nos casos decorrentes dos eventos deste domingo, usando para isso, inclusive, ações judiciais.”

Diretoria Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil

Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil

Colégio dos Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil

Marília Arraes

ABSURDO! Vândalos bolsonaristas invadem o Congresso Nacional pedindo seu fechamento. Isso não é manifestação, é um atentado contra a democracia. Que sejam tratados com o rigor da lei.

PSDB

As instituições invadidas representam a democracia brasileira. Os infratores devem ser punidos com o rigor da lei: a prisão imediata para que nunca se repita.

Soraya Thronicke

Minha assessoria já entrou em campo para escrever o pedido de abertura de CPI dos Atos Antidemocráticos. A democracia aceita tudo, menos que acabem com ela.

Raquel Lyra

Manifestações fazem parte do jogo democrático. Mas as cenas de vandalismo que vemos agora em Brasília são inaceitáveis. Democracia e eleições são valores inegociáveis. Só teremos um estado e um país mais fortes quando todos respeitarem a lei e as regras que regem a República.

Priscila Krause

Atos de violência e vandalismo praticados agora em Brasília, mais do que destruir o patrimônio público, ameaçam frontalmente o Estado Democrático de Direito, razão pela qual devem ser repelidos de modo exemplar p/ preservar legalidade e as instituições garantidoras da democracia.

Alessandro Vieira

É urgente a responsabilização do governador do DF e dos comandantes do policiamento que falharam gravemente, para dizer o mínimo, na proteção do Congresso Nacional. Ausência total de organização, trabalho de inteligência e compromisso com a democracia.

